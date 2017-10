Murió Tom Petty, un ícono del rock

Fotos Tom Petty

Hoy 08:47 -

El músico estadounidense Tom Petty, murió a los 66 años de un ataque cardíaco. Fue encontrado inconsciente y sin respiración, en su casa de Malibú, pero los médicos del hospital UCLA de Santa Mónica lograron recuperar su pulso, pero llegó ya con muerte cerebral.

Cantante, compositor y productor, se hizo famoso al frente de The Heartbreakers. También fue cofundador del supergrupo The Traveling Wilburys a fines de los '80, junto a Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison y Jeff Lynne. “Free Fallin", “Learning to Fly” y "Mary Jane's Last Dance", son algunos de los grandes hits de Tom Petty.

A lo largo de su carrera, Petty vendió más de 80 millones de discos a nivel mundial. En 2002, el artista ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. En febrero fue condecorado con el premio a la "Persona del Año" en los premios Grammy.