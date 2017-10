El “Gato” Sessa casi se va a las trompadas con un periodista en plena entrevista de TV

Hoy 12:03 -

Momentos de tensión se vivieron anoche en un programa de tv deportivo de la Ciudad, a raíz de un fuerte cruce entre Gastón Sessa y el periodista partidario de Gimnasia, Alberto Raimundi.

"En algún momento te iba a cruzar. Te voy a cagar a trompadas", le dijo el ex arquero, quien se paró y a punto estuvo de golpearlo.

"Todo lo que dijiste de mí, ahora me lo tenés que decir personalmente. Te voy a cagar a trompadas, no sabía que era así porque sino no venía".

"Me invitaron a hablar de turf a mí y eso a vos no te calienta porque es laburo..", dijo el Gato. Rápidamente, la producción mandó al corte.

Raimundi ha sido noticia en varias ocasiones en diferentes portales y redes sociales, debido al énfasis que pone en sus relatos durante los partidos albiazules, incluso insultando a los rivales y hasta a los propios jugadores.