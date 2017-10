Kate Winslet reveló su secreto para no obsesionarse con su peso

Hoy 16:54 -

Kate Winslet, de 41 años, realizó una fuerte confesión sobre su secreto mejor guardado respecto a su figura y cómo mantener la calma ante las presiones por su cuerpo.

La actriz reveló cómo hace para no obsesionarse con su peso y sorprendió a todos en una entrevista para la revista The Sun.

"No sé cuánto peso ahora mismo. De hecho, hace 12 años que no me subo a una balanza. Un gran tip para tener este gran estado de ánimo", admitió Kate en una entrevista para la revista The Sun

"Si pasas tanto tiempo centrada en lo que está mal, por ejemplo, en cuánto pesas, entonces te olvidas de disfrutar el lado divertido de la vida, ¿no crees?", afirmó la actriz.

