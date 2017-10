Fotos Le robaban la moto pero logró atrapar a la ladrona

Hoy 20:36 -

Una vecina residente en la avenida 9 de Julio, de la ciudad de Añatuya, anoche cerca de las 23.40, al salir hacia la vereda, vio que una joven mujer se llevaba su moto Honda CG Titán que estaba estacionada en la vereda.

La autora del ilícito es una adolescente de 17 años, quien fue identificada por la policía. La victima relató lo que le ocurrió a través de su red social de Facebook.

“En un descuido de segundos esta chica, se llevaba mi moto. Hizo unos metros con la moto al lado, me la estaba robando. Si yo no salía me la llevaba. Al interceptarla, me dijo que le habían mandado dos chicos que estaban en la esquina esperando que ella les entregue mi moto”, precisó.

“La llevé a la comisaria e hice la denuncia, allí me entero que los policías ya la conocen por hechos similares, pero como es menor entra y sale. El padre dijo que ya está cansado y no sabe qué hacer con ella”, manifestó ofuscada.