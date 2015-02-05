CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Octubre 2017

A LA 00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

04/10/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN MIÉRCOLES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 BOB ESPONJA

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

23.45 EL SULTÁN - ADELANTO

00.00 UN GALLO PARA

ESCULAPIO

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DRAGONES ASESINOS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA

19.00 OTRA CANCHA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. ATENAS - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. ATENAS


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 INVINCIBLE

08.42 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

08.57 MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS

11.10 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA

12.58 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

14.29 UNA INTRUSA EN LA FAMILIA

16.36 EL HIJO DE LA MÁSCARA

18.24 LICENCIA PARA CASARSE

20.08 UNA PAREJA EXPLOSIVA

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

23.55 INACTIVIDAD PARANORMAL 2

TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 ALF

10.58 EL FANÁTICO

13.05 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL

RETORNO DEL REY

16.38 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA

19.06 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

21.00 CANDYMAN

22.49 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA

NOCHE

TNT

06.32 LA CASA DE LAS CONEJITAS

08.39 SE DICE DE MÍ

10.24 WALL-E

12.07 RÁPIDOS Y FURIOSOS

14.07 AVIONES

15.44 MONSTERS, INC.

17.26 JOBS

20.03 GOLPE Y FUGA

22.00 MATAR O MORIR

23.37 DOS COLGADOS MUY FUMADOS

01.32 GOLPE Y FUGA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON

15

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON

15

11.00 HOUSE M.D., SEASON 6

12.00 HOUSE M.D., SEASON 6

13.00 ELEMENTARY, SEASON 5

14.05 EL PROFESOR CHIFLADO

16.00 HOUSE M.D., SEASON 4

17.00 HOUSE M.D., SEASON 4

18.00 ELEMENTARY, SEASON 5

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON

15

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON

15

21.00 LUCIFER, SEASON 1

22.00 LUCIFER, SEASON 1

23.00 SI FUERAS YO

01.15 ELEMENTARY, SEASON 5

STUDIO UNIVERSAL

09.30 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL

11.45 ACOMPAÑANTE

13.40 #AMORENTRÁNSITO

15.20 EL PADRINO DE BODAS

17.15 JACK REACHER

20.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

22.35 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

01.10 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO

FANTASMA



A DÓNDE IR

BAR CUBIC

(AVELLANEDA 35)

+JUEVES 5, A LAS 23, ADRIÁN

SOTELO, CON MÚSICA DE LOS

60 Y 70.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

+JUEVES 5, A LAS 22, AXEL

PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.

+SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA

LAURIENTE EN GIRA NACIONAL CON

SU STAND UP COMEDY.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+ EL VIERNES 6, DESDE LAS

22, ACTUACIONES DE BETO

ORLANDO, TORMENTA,

LOS LINCES, LOS GALOS,

LOS IRACUNDOS, JOHNNY

MENDIZÁBAL Y DANNY PECCI.

+ EL SÁBADO 7, A LAS 22, EL

CANTAUTOR SANTIAGUEÑO

IVÁN CAMAÑO REALIZARÁ

UN CONCIERTO DONDE

PRESENTARÁ “SIN FRONTERAS”.

CINE RENZI

(BESARES Nº 186, LA BANDA)

EL VIERNES 6, A LAS 22, SE

REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO

“LOS MAGNÍFICOS DEL HUMOR”.

SUS PROTAGONISTAS SON

“POCHI” CHÁVEZ, “CAPUCHÓN”

GONZÁLEZ Y EL “TANQUE”

ROJAS.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+VIERNES 13, A LAS 23.30, SE

PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ


CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -16:15 (Cast) 18:25 (Cast) 20:35

(Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:45 (Subt) 01:00 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY -16:45 (Cast) 18:00 (Cast) 19:30

(Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -16:30 (Cast)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY -18:45, 20:45

MADRE (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:40 (Subt) 01:00

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP):

HOY -17:30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY -19:45 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN

(2D):

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:10 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO



HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

2D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS) 2D 16:30 - 19:00 - 22:00

(JUEVES A SÁBADO)

2D 21:00 (DOMINGO A MIÉRCOLES)

LEGO NINJAGO: LA PELÍCULA

ATP ESTRENO

16:00- 18:30- (TODOS LOS DÍAS)

21:30 (JUEVES A SÁBADO)

FIESTA DE CINE NACIONAL

01-10 AL 04-10-2017

EL FÚTBOL O YO ATP

17:30 (LUNES Y MIÉRCOLES) 22:30

(DOMINGO Y MARTES)

51% APTA 13 AÑOS C/R

2D 22:30 (SOLO LUNES)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

20:00 (LUNES Y MIÉRCOLES) 2D

17:30 (DOMINGO Y MARTES)

CASI LEYENDA 20:00 (LUNES Y

MIÉRCOLES)

2D 17:30 (SOLO MARTES)

LA CORDILLERA

17:30 (SOLO MIÉRCOLES)

 
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