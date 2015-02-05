CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Octubre 2017
A LA 00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
Por El Liberal
04/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN MIÉRCOLES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 BOB ESPONJA
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
23.45 EL SULTÁN - ADELANTO
00.00 UN GALLO PARA
ESCULAPIO
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIAAMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DRAGONES ASESINOS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLASCANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA
19.00 OTRA CANCHA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. ATENAS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. ATENAS
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.05 INVINCIBLE
08.42 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
08.57 MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
11.10 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA
12.58 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
14.29 UNA INTRUSA EN LA FAMILIA
16.36 EL HIJO DE LA MÁSCARA
18.24 LICENCIA PARA CASARSE
20.08 UNA PAREJA EXPLOSIVA
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
23.55 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 ALF
10.58 EL FANÁTICO
13.05 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL
RETORNO DEL REY
16.38 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
19.06 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
21.00 CANDYMAN
22.49 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA
NOCHE
TNT
06.32 LA CASA DE LAS CONEJITAS
08.39 SE DICE DE MÍ
10.24 WALL-E
12.07 RÁPIDOS Y FURIOSOS
14.07 AVIONES
15.44 MONSTERS, INC.
17.26 JOBS
20.03 GOLPE Y FUGA
22.00 MATAR O MORIR
23.37 DOS COLGADOS MUY FUMADOS
01.32 GOLPE Y FUGA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON
15
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON
15
11.00 HOUSE M.D., SEASON 6
12.00 HOUSE M.D., SEASON 6
13.00 ELEMENTARY, SEASON 5
14.05 EL PROFESOR CHIFLADO
16.00 HOUSE M.D., SEASON 4
17.00 HOUSE M.D., SEASON 4
18.00 ELEMENTARY, SEASON 5
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON
15
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON
15
21.00 LUCIFER, SEASON 1
22.00 LUCIFER, SEASON 1
23.00 SI FUERAS YO
01.15 ELEMENTARY, SEASON 5
STUDIO UNIVERSAL
09.30 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL
11.45 ACOMPAÑANTE
13.40 #AMORENTRÁNSITO
15.20 EL PADRINO DE BODAS
17.15 JACK REACHER
20.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
22.35 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
01.10 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO
FANTASMA
A DÓNDE IR
BAR CUBIC
(AVELLANEDA 35)
+JUEVES 5, A LAS 23, ADRIÁN
SOTELO, CON MÚSICA DE LOS
60 Y 70.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
+JUEVES 5, A LAS 22, AXEL
PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.
+SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA
LAURIENTE EN GIRA NACIONAL CON
SU STAND UP COMEDY.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+ EL VIERNES 6, DESDE LAS
22, ACTUACIONES DE BETO
ORLANDO, TORMENTA,
LOS LINCES, LOS GALOS,
LOS IRACUNDOS, JOHNNY
MENDIZÁBAL Y DANNY PECCI.
+ EL SÁBADO 7, A LAS 22, EL
CANTAUTOR SANTIAGUEÑO
IVÁN CAMAÑO REALIZARÁ
UN CONCIERTO DONDE
PRESENTARÁ “SIN FRONTERAS”.
CINE RENZI
(BESARES Nº 186, LA BANDA)
EL VIERNES 6, A LAS 22, SE
REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO
“LOS MAGNÍFICOS DEL HUMOR”.
SUS PROTAGONISTAS SON
“POCHI” CHÁVEZ, “CAPUCHÓN”
GONZÁLEZ Y EL “TANQUE”
ROJAS.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+VIERNES 13, A LAS 23.30, SE
PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -16:15 (Cast) 18:25 (Cast) 20:35
(Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:45 (Subt) 01:00 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY -16:45 (Cast) 18:00 (Cast) 19:30
(Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY -16:30 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY -18:45, 20:45
MADRE (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:40 (Subt) 01:00
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP):
HOY -17:30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY -19:45 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN
(2D):
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:10 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
2D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS) 2D 16:30 - 19:00 - 22:00
(JUEVES A SÁBADO)
2D 21:00 (DOMINGO A MIÉRCOLES)
LEGO NINJAGO: LA PELÍCULA
ATP ESTRENO
16:00- 18:30- (TODOS LOS DÍAS)
21:30 (JUEVES A SÁBADO)
FIESTA DE CINE NACIONAL
01-10 AL 04-10-2017
EL FÚTBOL O YO ATP
17:30 (LUNES Y MIÉRCOLES) 22:30
(DOMINGO Y MARTES)
51% APTA 13 AÑOS C/R
2D 22:30 (SOLO LUNES)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
20:00 (LUNES Y MIÉRCOLES) 2D
17:30 (DOMINGO Y MARTES)
CASI LEYENDA 20:00 (LUNES Y
MIÉRCOLES)
2D 17:30 (SOLO MARTES)
LA CORDILLERA
17:30 (SOLO MIÉRCOLES)