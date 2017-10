La segunda fecha del Petit Torneo fue una verdadera fiesta

04/10/2017 - El pasado domingo se desarrolló la segunda fecha del Petit Torneo ‘Petroban Srl.’, con una muy buena cantidad de inscriptos. Los chicos fueron los grandes protagonistas en la pista del Polideportivo, que contó además con tribunas muy pobladas. Estos fueron todos los resultados de la jornada en la pista. Todos los resultados Escuelita 4 -5 años: 1) Máximo Céliz Escuelita hasta 6 años: 1) Valentín Bianchini. Escuelita 7 -8 años: 1) Salvador Navarro; 2) Fabricio Martínez; 3) Máximo Hallak; 4) Máximo B. Ordoñez; 5) Santino Trungelitti. Damas escuelita: 1) Diamela Ibáñez; 2) Camila Sayago; 3) Florencia Orellana. Iniciados hasta 6 años: 1) Leandro España; 2) Mateo Gramajo. Iniciados 7 y 8 años: 1) Santiago Jiménez; 2) Ciro Coronel; 3) Ian Cano; 4) Lucia Baigorria; 5) Nicolás Fortina; 6) Valentino Gómez Cornelli; 7) Vicenzo Iovino .C ategoría Iniciados 09-10 años: 1) Fabián Sayago; 2) Juan Emilio Kusmus; 3) Bautista More; 4) Tobías Romano; 5) Andrés Tebes; 6) Agustín Corvalán. Iniciados 11-12 años: 1) Román Santillán; 2) Franco Navarro; 3) Juan Ignacio García; 4) Matías Martínez; 5) Benjamín Corbalán. Iniciados 13 y 14 años: 1) Nicolás Alderete; 2) Juan José Orellana; 3) Rodrigo Paz; 4) Pablo Sayago; 5) Federico Brito. Categoría Iniciados 15 y más años: 1) Roberto Múscari; 2) Elías Butiler; 3) Franco Alegre; 4) Adrián Múscari; 5) Agustín Salazar. Más categorías Categoría Expertos de 9 y 10 años: 1º puesto) Bruno Gramajo; 2) Luján Paz; 3) Santiago García; 4) Lisandro Díaz; 5) Santino Díaz; 6) Valentino Boglione; 7) Mateo Yanacón. Expertos 11-12 años: 1) Tiziano Chávez. Expertos 13-14 años: 1) Lorenzo Yague Sánchez; 2) Natanael Paz Expertos 15-16 años: 1) Gonzalo Múscari. Damas hasta 14: 1) Rosario Cáceres; 2) Mía Torres; 3) Narela Ledesma; 4) Martina Torrez; 5) Julieta Ruiz. Master: 1) Juan Carlos Chávez Expertos libres: 1) Giovani Fini; 2) Eduardo Abdala; 3) Benicio Góngora; 4) Braian Rostagno; 5) Cristian Sánchez - Edison Paz. De esta manera, pasó otro gran fin de semana y la pista de “La Catedral” volvió a vestirse de fiesta, con una muy buena cantidad de pilotos locales, que dejaron nuevamente en claro el gran nivel que tiene Santiago del Estero en esta disciplina que no deja de crecer.