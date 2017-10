Interesantes propuestas para la 5ª fecha

04/10/2017 - Esta tarde, se pondrá en juego el quinto capítulo del apasionante campeonato que organiza la Asociación Capitalina de Básquet, para todas sus categorías. Esta nueva jornada, tendrá hoy el puntapié inicial y culminará el viernes. En la ocasión, por la categoría Mini, Huracán recibirá a Santiago Lawn Tennis Club y en otras de las propuestas, Belgrano BBC medirá fuerzas ante Nicolás Avellaneda por la división Infantiles. El programa completo, se detalla a continuación: Hoy: 19.15, Huracán vs. Santiago Lawn Tennis Club (Categoría Mini) (Árbitro: Nocco); 20.15, Huracán vs. Santiago Lawn Tennis Club (U13) (Díaz N/Nocco); 21.45; Huracán vs. Red Star B (Infantiles) (Vásquez J/ Nocco); 20.15, Quimsa vs. Juventud (Cadete) (Danna /Páez); 20.15, Normal vs. Santiago Lawn Tennis Club (Infantiles) (Carrillo/Herrera); 20.15, Belgrano vs. Nicolás Avellaneda (Infantiles) (Aliaga A/Alcorta); 22, Belgrano vs. Nicolás Avellaneda (Juveniles) (Danna/ López); 20.15, Tiro Federal vs. Jorge Newbery (Infantiles) (Mukdsi/Leguizamón); 22, Tiro Federal vs. Jorge Newbery (Juveniles) (Mukdsi/Barraza) Mañana: 20.15, Villa Constantina vs. Independiente (Juveniles) (Montoya/ Díaz). Viernes: 20.15, Belgrano vs. Nicolás Avellaneda (Cadetes) (Carrillo/Montoya); 20.15, Sportivo Colón vs. Fernández (Infantiles) (Díaz/Barraza); 20.15, Red Star vs. Olímpico (Cadetes) (Danna/Mukdsi).