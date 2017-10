Olímpico reconoció a los campeones argentinos de la categoría U19

04/10/2017 - La dirigencia del Club Ciclista Olímpico no quiso pasar por alto la fecha de la conquista del Campeonato Argentino de Clubes U19 (27 de septiembre de 2015) y decidió convocar a los chicos que alcanzaron tan importante logro hace dos años para agasajarlos con un asado de camaradería. Estuvieron presentes: Luciano Ortiz, Santiago Roitman, Nicolás Rufer, Máximo Vélez, Mauricio Hoyos, Joaquín Gómez Delconte, Emiliano Vizcarra y Joaquín Suárez. Por motivos personales no pudieron estar: Guillermo Aliende, Martín Sauco, Ricardo Fernández, Luciano Assefh, el entrenador Guillermo Aliende y los asistentes José María Geréz y Álvaro García Sánchez. Cabe recordar que hace dos años los chicos de Olímpico vencían en una final histórica a la Asociación Atlética Quimsa por 67 a 66 y se quedaban con el Argentino de Clubes U19 en el Hexagonal Final que se disputó entre el 24 y 27 de septiembre de 2015 en el Vicente Rosales. Estas son algunas de las declaraciones que hicieron varios chicos del plantel, quienes se mostraron muy agradecidos. Mauricio Hoyos: “Sin dudas fue lo mejor que me pasó en el deporte, un campeonato conseguido ante Quimsa que quedará en la memoria de todos los que formamos parte de este gran grupo de amigos”. Santiago Roitman: “Estoy muy contento por compartir con los chicos este momento y recordar ese campeonato tan importante para nosotros y para el club. Quedará grabado para siempre”. Luciano Ortiz: “Fue lo mejor que me pasó en el básquet, y que el club se haya acordado de esa fecha para agasajarnos, me parece buenísimo. Muchas gracias a todos”. Joaquín Gómez Delconte: “Quiero agradecer a la dirigencia por este gesto, fue un campeonato muy difícil que pudimos sacarlo adelante con un grupo que dio el máximo para alcanzar el objetivo”. Emiliano Vizgarra: “Lo más lindo que me pasó en el deporte junto a un grupo de amigos y compañeros que tenía bien en claro lo que quería. Le dimos una gran alegría a los hinchas y familiares que nos acompañaron”. Nicolás Rufer: “Un hermoso recuerdo que voy a conservar de por vida. Ganarle a Quimsa y darle una alegría a la gente fue muy tremendo”. Máximo Vélez: “Fue impresionante, lo recuerdo como si fuera ayer, un campeonato con los mejores equipos del país que quedó en La Banda sin dudas entramos en la historia del club. Joaquín Suárez: “Muy contento de haber sido parte de un grupo tan lindo, lo alcanzado fue muy importante para todos y siempre lo vamos a recordar. Agradecido por esta cena organizada por el club y por tenernos en cuenta”.