El noveno capítulo se viene con todo

04/10/2017 - La Agrupación de Fútbol Infantil Santigueño programó para el próximo sábado 7 de octubre la disputa de la novena fecha de su Torneo Clausura, que se juega íntegramente en las canchas del Gremio Municipal. El programa completo es el que se detalla a continuación: Categoría 2003/04: 8.30, Jorge Donis vs. Master; 9, Real vs. Raúl Pinto; 9.30, Café Rodríguez vs. Los Peques; 10, Yanda vs. Las Pulgas; 10.30, Villa Las Delicias vs. Integral; 11, Candi vs. Güemes; 11.30, Walter Toloza vs. Ejército Argentino. Categoría 2005: 8.30, Raúl Pinto vs. Juventud Ferroviaria y Las Pulgas vs. Güemes; 9, Jorge Donis vs. Café Rodríguez y Campeones del 28 vs. Los Peques; 9.30, Sportivo Santiago vs. Niños Unidos y Candi vs. Ejército Argentino; 10, Walter Toloza vs. Atlas. Categoría 2006: 10, Raúl Pinto vs. Yanda; 10.30, Jorge Donis vs. Master y Niños Felices vs. Café Rodríguez; 11, Niños Unidos vs. Integral y Güemes vs. Atlas; 11.30, Candi vs. Las Pulgas. Categoría 2007: 11.30, Yanda vs. Real; 12, Güemes vs. Integral, Walter Toloza vs. Las Pulgas, Los Peques vs. Café Rodríguez y Sportivo Santiago vs. Niños Unidos; 13, Juventud Ferroviaria vs. Atlas. Categoría 2008: 12.30, Los Peques vs. Integral, Villa Las Delicias vs. Juventud Ferroviaria, Master vs. Niños Felices, Jorge Donis vs. Café Rodríguez; 13, Güemes vs. Ejército Argentino y Raúl Pinto de Las Pulgas. Categoría 2009: 9, Güemes A vs. Juventud Ferroviaria; 9.30, Las Pulgas vs. Integral; 10, Atlas vs. Walter Toloza; 10.30, Los Peques vs. Niños Unidos; 11, Real vs. Yanda; 11.30, Sportivo Santiago vs. Master; Categoría 2010: 9.30, Los Peques vs. Café Rodríguez; 10, Güemes vs. Integral; 10.30, Las Pulgas vs. Raúl Pinto; 11, Candi vs. Niños Felices; 12, Real vs. Juventud Ferroviaria; 12.30, Sportivo Santiago vs. Güemes. Cumplidas ocho fechas, las principales posiciones son: Cat. 2003/04: Las Pulgas 22; Donis 17; Las Delicias 13; Güemes 12; Café Rodríguez 11; Candi y Pinto 10. Cat. 2005: Campeones del 28 21; Juv. Ferroviaria 15; Los Peques 14; Las Pulgas 13. Cat. 2006: Güemes 21; Café Rodríguez 15; Donis y Yanda 14; Pinto 11; Las Pulgas 10. Cat. 2007: Toloza 16; Las Pulgas 15; Los Peques 13; Yanda 12; Güemes y Juv. Ferroviaria 11. Cat. 2008: Sp. Santiago y Los Peques 19; Donis 16; Pinto 15; Niños Felices 14; Las Pulgas 11. Cat. 2009: Sp. Santiago 24; Las Pulgas 18; Niños Unidos 16; Juv. Ferroviaria 15. 