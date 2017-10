Décimo acto para el torneo Miguel Rodríguez

04/10/2017 - El Campeonato Clausura denominado Miguel Rodríguez que organiza la Liga Interescuelas de Fútbol Infantil, tendrá continuidad este próximo domingo cuando se ponga en juego la décima fecha. La misma, ofrece una gran cartelera, con propuestas para todos los gustos en sus diferentes categorías. Uno de los cruces destacados, serán que sostendrán la Escuela de Luis Valoy ante Sarmiento, así como también el duelo entre Güemes y Estrella Roja. Además desde la organización dieron a conocer los resultados que arrojaron la pasada jornada. En la misma, Jorge Donis mostró toda su jerarquía para imponerse en todas las divisiones. A continuación el programa completo de los partidos para este fin de semana. Cartelera Golcito vs. Galguitos; Estrella del Sur vs. Jorge Donis; Tricolor vs. Luis Valoy; Sarmiento vs. Santiago Lawn Tennis Club; Güemes vs. Estrella Roja; Niños Unidos vs. Comercio. Mientras que los resultados de la pasada fecha fueron los siguientes. Categoría 2004: Estrella Roja 0, Sarmiento 3; Comercio 0, Güemes 1; Golcito 1, Ferroviaritos 2; Santiago Lawn Tennis 0, Tricolor 2; Valoy 4, Estrella del Sur 0; Donis 1, Galguitos 0. Categoría 2005: Estrella Roja 0, Sarmiento 7; Comercio 0, Güemes 3; Golcito 2, Ferroviaritos 1; Santiago Lawn Tennis 0, Tricolor 1; Valoy 1, Estrella del Sur 0; Donis 3, Galguitos 0. Categoría 2006: Estrella Roja 0, Sarmiento 9; Comercio 0, Güemes 3; Golcito 2, Ferroviaritos 1; Santiago Lawn Tennis 2, Tricolor 1; Valoy 4, Estrella del Sur 0; Donis 4, Galguitos 0. Categoría 2007: Estrella Roja 0, Sarmiento 2; Comercio 1, Güemes 1; Golcito 0, Ferroviaritos 1; Santiago Lawn Tennis 9, Tricolor 0; Valoy 5, Estrella del Sur 0; Donis 7, Galguitos 0. Categoría 2008: Estrella Roja 0, Sarmiento 3; Comercio 1, Güemes 1; Golcito 1, Ferroviaritos 0; Santiago Lawn Tennis 4, Tricolor 0; Valoy 4, Estrella del Sur 0; Donis 8, Galguitos 0.