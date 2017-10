Oscar Céspedes plantea un congreso provincial que defina un sistema educativo

04/10/2017 -

El referente del partido Renovar y candidato a diputado, Oscar Céspedes, afirmó que en la provincia, el 60% de la población no tiene acceso al agua potable, y que son parte de los problemas "que el Frente Cívico no los solucionó o no supo hacerlo".

Por lo tanto, propuso una ley de emergencia hídrica "para planificar obras necesarias y que la gente en el interior, no tenga que consumir agua con arsénico". Además, dijo que temas como las fallas en el transporte público deben estar en la agenda de los políticos, "porque son los temas cotidianos, los que más preocupan a las personas", y "desde Renovar podemos hacer un aporte sustancial".

En tanto, manifestó que se debe convocar a un congreso provincial de educación, para que establezca un sistema educativo acorde a los tiempos y necesidades de la comunidad.