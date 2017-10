Barcelona se suma al paro en Cataluña

Fotos MEDIDA. Por esos problemas, Barcelona jugó a puertas cerradas

La mayoría de las entidades deportivas en Cataluña se sumó ayer al paro general impulsado por los sindicatos y las entidades soberanistas en la región, en rechazo a la represión policial al referéndum de secesión unilateral del domingo último, y dejaron casi inactivos los centros deportivos, incluido el del club Barcelona, que ayer anunció la decisión de cerrar las puertas de sus instalaciones para todas sus secciones, entre ellas el fútbol.

El Barcelona FC acordó ayer cerrar las puertas de sus instalaciones y que sus trabajadores y deportistas no asistieran al centro de trabajo, uniéndose al paro general denominado por las entidades convocantes como "paro de país".

En el caso de la sección de fútbol del Barça, la mayoría de sus deportistas están en sus países debido a los compromisos de las selecciones nacionales por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, no así el entrenador Ernesto Valverde y un puñado de jugadores que no han sido citados, y que se entrenaron ayer en la Ciudad Deportiva, pero hoy no.

El otro club de fútbol de la Liga de primera división, el Real Español, identificado tradicionalmente con posturas no independentistas, optó por cerrar sus instalaciones y aplazar todos sus actos, aunque no canceló el trabajo deportivo, dando libertad a sus trabajadores a que se acojan o no al día inactivo.