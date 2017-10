"Cuando yo te busque vas a estar y nadie se te acercará"

04/10/2017 -

La mujer que tornó "gris" el horizonte de "Chera" reveló que el sujeto la abusó desde los 12.

Añadió que jamás su familia se interpuso, ya que el acusado recurría a la violencia. Durante los 17 años, la víctima habría padecido múltiples carencias. Primero, a los 14, llegó un hijo; a los 16, otro; así, hasta llegar a 5, de los cuales la mayor hoy tiene 14 años. "Cuando yo te busque vas a estar", habituaba ordenar el personaje.

"Caía en las noches borracho. Me desnudaba y avisaba que no dejaría que nadie se me acerque. Viví así y me cansé, como me harté de denunciarlo en Suncho Corral y que nadie hiciera nada", enfatizó.