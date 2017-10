La película echa luz sobre el universo femenino

Fotos Andrea está feliz de haberle dado vida a alguien tan distinto a ella.

La Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas calificó a "Desearás al hombre de tu hermana" sólo apta para mayores de 18 años, lo que generó críticas por parte de sus protagonistas. Si bien, Andrea Frigerio acepta la disposición, señaló: "Creo que hubiera sido suficiente especificar para mayores de 16, pero si consideran que 18 es el límite para poder ver esas escenas fuertes, esas situaciones complicadas, porque hay escenas de sexo implícito... lo respeto. Yo la vi con mi marido y mi hija de 20 años y después nos fuimos a conversar sobre el tema.

¿Las mujeres experimentan el deseo o son presas del deseo del otro?

Ahí justamente está el debate. Hasta hoy prácticamente lo que se ve reflejado en el cine o en los medios, es que las mujeres somos el objeto del deseo de los otros. En muy pocos casos se cuentan historias en las que la que desea es la mujer porque las historias están contadas, dirigidas o producidas por hombres. Entonces, es muy difícil que una mujer pueda transmitir a través del arte esas expectativas que tiene el género femenino respecto del deseo, porque es como que no estuviera bien visto que la mujer desee. A través de "Desearás..." lo que se ve es que las mujeres también deseamos y concretamos nuestros deseos. Eso es lo interesante de esta propuesta.

¿"Desearás..." indaga sobre mentiras en el matrimonio o ahonda sobre otros conceptos?

Es una película que desmenuza la sensibilidad femenina. Me parece que ése es el leiv motiv de la película. La emocionalidad y la sensibilidad femenina, más allá de las cuestiones culturales y sociales., más allá del matrimonio. Es una madre con dos hijas. Es como si fuese un gineceo, un lugar donde suceden cosas que nos pasan a las mujeres y los hombres están como circunstancialmente siendo parte de ese gineceo.

¿Cuál es la virtud que tiene la película basada en la novela de Érika Halvorsen?

Poner a la luz el tema del deseo femenino y sobre todo motivar las conversaciones sobre estos temas libremente, sin ponernos nerviosos ni colorados, sin reírnos cuando hablamos del sexo femenino o de la emoción o sensibilidad femenina. Los hombres parece que hasta pueden alardear de su sexualidad, pero las mujeres no. Siempre es sotto voce (en voz baja), siempre es sin que se escuche mucho, sin que se dé a conocer públicamente.

¿Cómo resuelve Carmen este "problema" que se genera entre sus hijas Lucía y Ofelia por la aparición de este hombre que termina siendo el objeto del deseo?

No lo resuelve porque ella lo generó. Carmen genera este enfrentamiento entre sus hijas por la educación que les dio. No sólo no lo resuelve sino que lo disfruta.

¿Esa educación tiene que ver con represiones?

Carmen es una mujer que por el momento histórico en el que nace y en el que se desarrolla su juventud ha tenido seguramente una educación pacata, reprimida, y cuando se casa y tiene a sus hijas seguramente debe haber tenido una conversación interna en la que se debe haber dicho "no quiero esto para mis hijas, mis hijas tienen que gozar". No se olvide que en aquella época, el mundo vía como una liberación femenina. Se hablaba de transparencias, de tomar anticonceptivos, de poder decidir sobre la vida de cada uno. En la Argentina, esa era la consecuencia. Las madres enfrentaban la dicotomía de transmitir a sus hijas lo valores que recibieron ellas, o dejarse teñir por la moda mundial de la liberación femenina. Bueno, Carmen tomó para ese lado. Les subrayó a sus hijas la importancia de liberarse sexualmente y de ser protagonistas de su vida.

El arte ayudar a modificar conductas. ¿Cuántos cambios cree que este tipo de película pueden provocar en la sociedad?

Lo que provoca es precisamente incomodidad para poder conversar de esos temas que no se conversan nunca, que no se hablan.