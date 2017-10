Natacha Jaitt acusó a Fernando Burlando de falsificar su firma

04/10/2017 -

Estaba tranquila, desaparecida por completo de los programas de chimentos y de las redes sociales. Sin embargo, Natacha Jaitt (42)volvió a la carga con una fuerte denuncia contra Fernando Burlando (52), el abogado de su ex amante, Diego Latorre (48).

Jaitt se mantiene firme en su postura de no haber cobrado ni un peso del comentarista deportivo y esposo de Yanina Latorre (48) por su silencio. Y ahora apunta con algo que, de ser cierto, sería un escándalo: "falsificaron mi firma".

"El equipo de Burlando presentó (a la Justicia) que yo los extorsioné, dijo que había cobrado dinero y mostró recibos. Para no hablar y sacarles plata, supuestamente", recordó Natacha a Clarín.

Y siguió: "A mí no me pagaron nada, no firmé nada. Pero bueno... ellos me acusan de eso y con eso me allanaron. Pero cuando fui el jueves pasado a Comodoro Py me llamaron para hacer el peritaje caligráfico. Me senté, el perito me dio una hoja en blanco y una birome. Esto no lo sabe casi nadie: soy zurda. Y cuando agarré la birome me dijeron: ‘No firmes, ya está, la firma está hecha con la derecha’".

"Me mostraron las firmas. Pregunté de quién era. ‘Es tuya’, me contestaron. Malísimo. Hubo falsificación de firma y esto va a terminar con la carrera de Burlando, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias y (pedir) que lo inhabiliten como abogado", aseguró furiosa la ex amante de Latorre. Y cerró con una polémica versión: "El allanamiento que logró (Burlando) fue gracias a firmas truchas".

Cabe destacar que pese a sus fuertes acusaciones, el 22 de agosto pasado, en una visita al programa televisivo Intrusos, la conductora radial habló del "acuerdo de confidencialidad" firmado con Latorre y hasta dio pistas de una abultada suma de dinero que habría recibido por eso.

Es que en determinado momento de esa entrevista, Jorge Rial le mostró un documento firmado por ella en el que había un monto de dinero que supuestamente ella había cobrado y a los gritos Natacha lanzó: "¿Yo firmé esa cosa rara? Yo cobré más. 200.000 pesos. Por día recibo eso, gordo".

En tanto, semanas atrás se filtró un polémico audio en el que se escucha a Jaitt negociando con Burlando detalles de ese acuerdo. En el audio, se oye a la morocha hablando con el reconocido abogado mientras "firma" las copias de "un recibo" que serían correspondientes a los 200.000 pesos que habría recibido a cambio de su silencio.

"¿Dónde firmo?", preguntó en determinado momento Natacha. "Firmá donde dice Natacha, acá", le respondió Burlando. "Ya me perdí, cuatro horas al pedo, tengo náuseas de sueño", remarcó entonces la ex amante de Latorre, dando a entender su hartazgo ante tantos trámites.

La última palabra se conocerá en pocos días.