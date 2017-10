Candidatos a diputados expusieron sus proyectos y debatieron temas clave

Hoy 06:47 -

La concejal capital y candidata a diputada provincial del Frente Cívico, Silvia Sayago, puso de relieve los avances logrados en los últimos 12 años desde que el oficialismo gobierna la provincia, en materia de salud, educación y social.

Asimismo, puso de resalto la construcción política del Frente Cívico, en la que reflejó que “más allá de las ideologías, entendimos que lo más importante era confluir en el trabajo, todos juntos, por la provincia”.

Además, pidió hacer un ejercicio de revisión de lo que era la provincia 12 años atrás antes de que asumiera el Frente Cívico y lo que se avanzó, como eliminar escuelas rancho, el programa viviendas sociales.

A nivel de iniciativas personales que impulsará, dijo que serán medidas tendientes a acompañar a las víctimas de violencia de género, no sin dejar de reconocer la política desarrollada por el Gobierno en esta temática, como por ejemplo ser la primera en contar con un Juzgado de Género.

Otro tema que será materia de proyectos legislativos de su autoría tiene que ver con la drogadicción. En este sentido, dijo que esta problemática tiene un costado de la salud, y otro de la inseguridad, por los delitos vinculados a las adicciones. “Hay que atender el régimen legal”, expresó la parlamentaria capitalina.l

Silvia Sayago se abocará a la problemática de la violencia de género y las adicciones

Leticia Vittar quiere que se escuchen “más voces” en la Legislatura provincial

La candidata a diputada provincial por Cambiemos y oriunda de La Banda, Leticia Vittar, sostuvo que existan más voces dentro de la Cámara de Diputados, para que haya más pluralidad.

Luego, trazó un crítico panorama de la provincia en el aspecto social, haciendo mención a los niveles de pobreza que existen.

Y subrayó que como bandeña le duele que su ciudad sea la que más pobreza tiene en la provincia.

Por otra parte, consideró que si bien se han hecho obras en la provincia, éstas no han dado solución a las necesidades de la gente. En tal sentido, remarcó que es importante generar la infraestructura que garantice el acceso al agua potable a toda la población. “A dos cuadras de la avenida Belgrano en La Banda ya no hay agua potable”, ejemplificó.

Sostuvo que una salida para generar empleo, es brindar un apoyo a la formación de cooperativas.

Luego, al explayarse sobre sus iniciativas legislativas, Vittar consideró primordial terminar con la intervención del Consejo General de Educación y, por otra parte, promover la regularización de las tierras de quienes habitan en casas cuyos terrenos pertenecen al fisco. “Que todos tengan el título de propiedad”, recalcó la candidata a legisladora.

“Somos la voz de quienes no tienen voz”, puso de relieve la candidata Andrea Ruiz

Al respecto, afirmó que el FIT siempre estuvo a la par de los reclamos de sectores más vulnerables como los campesinos. “Somos la voz de los que no tienen voz”.

Indicó que ella y el bloque de la izquierda han presentado numerosos proyectos para brindar soluciones a problemas de la gente y que para el próximo período buscarán insistir en la declaración de una emergencia social por la cual se plantea que se regularicen la situación de los poseedores de tierras para que tengan garantías de que no serán expulsados.

Dijo que ello pasa porque “la mayoría de los dueños, los productores, son foráneos, no existe un registro de arrendatarios. Ése sería un paso importante (crear el registro) para que haya un control sobre la producción primaria, agrícola y ganadera; un control de la riqueza que se genera en la provincia y que va afuera”.

“La clase política no escucha a la sociedad”, sostuvo Antonio Abatedaga

También consideró que se deben sancionar medidas que ayuden a descentralizar el servicio de la salud, y que la gente no tenga que trasladarse a la capital.

Antonio Abatedaga, candidato a diputado en primer término del Partido Reformador Esperanza para Todos, es pastor evangélico como Rosendo Salto, el referente de esa fuerza. Desde su óptica, explicó que decidió participar en la política porque advierte que “la clase dirigente de la política no escucha la voz de la sociedad y por lo tanto no actúa para atender sus necesidades”.

“El tema salud preocupa que no alcance con la orden médica para que nos atiendan, sino que hay que pagar plus”, agregó. Al respecto, dijo que los intendentes deberían solventar ese plus a los municipales.

Larcher señaló con preocupación que uno de los déficits que tiene la provincia, es la falta de trabajo. “Es una deuda social, no se ven muchas empresas, hay buscar una solución a esto”, planteó y dijo que en La Banda, se han dado mucho apoyo a las pymes, porque son generadoras de trabajo.





El referente del partido Renovar y candidato a diputado, Oscar Céspedes, afirmó que en la provincia, el 60% de la población no tiene acceso al agua potable, y que son parte de los problemas “que el Frente Cívico no los solucionó o no supo hacerlo”.





Por lo tanto, propuso una ley de emergencia hídrica “para planificar obras necesarias y que la gente en el interior, no tenga que consumir agua con arsénico”. Además, dijo que temas como las fallas en el transporte público deben estar en la agenda de los políticos, “porque son los temas cotidianos, los que más preocupan a las personas”, y “desde Renovar podemos hacer un aporte sustancial”.





En tanto, manifestó que se debe convocar a un congreso provincial de educación, para que establezca un sistema educativo acorde a los tiempos y necesidades de la comunidad.