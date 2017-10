Hernán Piquín deleitó a todos con su coreografía de Cha Cha Pop

Fotos

Hernán Piquín deleitó a todos anoche con su performance de cha cha pop. El bailarín bicampeón en el certamen, cosechó un excelente puntaje junto a Macarena Rinaldi y además apuntó contra Melina Lezcano por haber dejado fuera del certamen a su bailarín, Joel Ledesma.

"Si me hubiera pasado lo mismo, yo renunciaba", expresó. Tras su baile, el jurado le dio una muy buena devolución.

Florencia Peña, aprovechó la oportunidad para recordar cuando el bailarían profesional la eliminó del certamen en el año 2012.

"Yo quiero decir que se me estuvo por caer un lagrimón de emoción si no hubiera sido porque recordé que él me sacó de la semifinal del certamen cuando yo bailé", dijo muy divertida.

"Se llevó todos los puntos, nos sacó por casi 64% de los votos. Y el coach de los chicos era nuestro coach, así que él puede recordarlo perfectamente. Fue muy duro... y claro, había que bailar contra Piquín", dijo entre risas.

Aun así, les puso un 10.

Mirá el video del baile.