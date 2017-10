Tragedia de Once: la defensa de Julio De Vido pidió su absolución

Fotos De Vido en el banquillo de los acusados

Hoy 12:16 -

Durante la segunda jornada del juicio oral por la tragedia de Once, la defensa del ex ministro de Planificación pidió la nulidad de las acusaciones que se le realizan y su absolución. "No puede defenderse porque no se sabe de qué lo acusan", aseguró su abogado Maximiliano Rusconi.

"Solicito la nulidad de las acusaciones de la Fiscalía y de las querellas. Lamento que las irresponsabilidades de etapas anteriores coloquen en este lugar al tribunal. Se requiere un heroísmo descomunal por la presión que existe. La única decisión correcta es la absolución de nuestro defendido", sostuvo Rusconi ante el Tribunal Oral Federal 4.

La defensa basó su pedido en los delitos por los está acusado De Vido: coautor de estrado culposo y participe de administración fraudulenta.

"El delito culposo no admite coautoría. La participación es un delito que no es autónomo, el participe depende de un autor. No se cual es el autor principal en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal. ¿Quién es el autor principal de mi defendido?", planteó Rusconi.

El abogado le pidió a los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costable y Gabriela López Iníguez que su pedido se resuelva rápido y no en la etapa del veredicto -en el cierre del juicio- como suele ocurrir. "Solicito al tribunal que esto sea resuelve sin esperar porque esto no depende de la prueba, de los testigos o del sufrimiento de la victimas", explicó. Rusconi adelantó que en caso que se rehace el pedido podría recurrir a la Corte Suprema y a tribunales internacionales.

Por su parte, la defensa oficial de Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), y segundo acusado en el juicio, adhirió al planteo de Rusconi de nulidad del juicio.

Las dos defensas también pidieron que en el juicio se analicen las declaraciones públicas del periodista Jorge Asís que dijo que la tragedia de once fue "un sustito" que "salió mal".

Luego fue el turno de las respuestas de la Fiscalía y las querellas para contestar. Pero el fiscal Juan García Elorrrio, los abogados de la Oficina Anticorrupción y la querella de Leonardo Menghini Rey, que representa a la mayor cantidad de víctimas de la tragedia, pidieron tiempo para contestar los planteos. El tribunal aceptó el pedido y eso ocurrirá el próximo martes a las 9:30 cuando se reanude el juicio.