CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Octubre 2017

A LAS 20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018. ARGENTINA - PERÚ

Hoy 20:40 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN JUEVES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

19.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018. ARGENTINA - PERÚ

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIA 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 PUMA CONTRA LOBO

19.00 ELIMINATORIAS RUSIA 2018

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 ESTUDIO ABIERTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ELIMINATORIAS RUSIA 2018: COLOMBIA VS. PARAGUAY - VIVO

22.30 EL PODIO

23.00 EL MATADERO

23.30 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ATENAS

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

08.01 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

08.13 UN PAPÁ MUY PODEROSO

10.35 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

10.48 PAPÁS A LA FUERZA

12.31 JUEGO DE GEMELAS

15.02 BEOWULF. LA LEYENDA

17.13 LÍNEA DE EMERGENCIA

19.00 ARMAGEDDON

22.00 TRON. EL LEGADO

TCM

06.46 ALF

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 ALF

10.38 LA PANTERA ROSA

10.45 ST. ELMO’S FIRE

12.46 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

14.39 ESPANGLISH

17.03 NO ME OLVIDES

19.04 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

21.00 BELLEZA AMERICANA

23.12 CRIATURAS SALVAJES

TNT

06.00 GOLPE Y FUGA

07.57 BOWFINGER. EL DIRECTOR CHIFLADO

09.42 MONSTERS, INC.

11.22 JOBS

13.51 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

15.56 HERBIE. A TODA MARCHA

17.57 CONTAGIO

20.01 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

22.00 EL MAESTRO

23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.00 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15

11.00 HOUSE M.D., SEASON 4

11.55 HOUSE M.D., SEASON 4

12.45 IT TAKES A KILLER

13.15 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

16.00 HOUSE M.D., SEASON 4

17.00 HOUSE M.D., SEASON 4

18.00 ELEMENTARY, SEASON 5

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15

21.00 UN NOVATO EN APUROS

23.00 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL MISMO CIELO

09.55 LA ÚLTIMA CARTA

12.10 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

14.40 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

17.15 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

20.00 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA

23.05 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

01.45 JACK REACHER


A DÓNDE IR

BAR CUBIC

(AVELLANEDA 24)

+HOY, A LAS 23, ADRIÁN SOTELO, CON MÚSICA DE LOS 60 Y 70.

+VIERNES 6, A LAS 23, JUAN PAOLETTI ÍNTIMO, CON QUIQUE VILLALVA EN PIANO. CANTANTE INVITADA: LUCÍA RAMOS.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

+HOY, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.

+SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA LAURIENTE EN GIRA NACIONAL CON SU STAND UP COMEDY.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+VIERNES 6, DESDE LAS 22, ACTUACIONES DE BETO ORLANDO, TORMENTA, LOS LINCES, LOS GALOS, LOS IRACUNDOS, JOHNNY MENDIZÁBAL Y DANNY PECCI.

+SÁBADO 7, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO IVÁN CAMAÑO REALIZARÁ UN CONCIERTO DONDE PRESENTARÁ “SIN FRONTERAS”.

CINE RENZI

(BESARES Nº 186, LA BANDA)

+VIERNES 6, A LAS 22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “LOS MAGNÍFICOS DEL HUMOR”. SUS PROTAGONISTAS SON “POCHI” CHÁVEZ, “EL CAPUCHÓN” GONZÁLEZ Y “EL TANQUE” ROJAS.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.

CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

05/10-06/10 -16:15

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

05/10-11/10- 19:15 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

05/10 - 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:15 (subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 05/10-06/10 -17:30 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

05/10 - 11/10 - 18:30 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

05/10 - 21:35 (Subt)

DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

05/10 - 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)

LOCOS POR LAS NUECES (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

05/10-06/10 -16:30

MADRE (2D):

DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)

05/10 - 22:30 (Subt)

TITA 2D:

BIOGRAFIA, (+ 13 AÑOS)

05/10 - 21:30 (Cast)

MY LITTLE PONY LA PELÍCULA (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 05/10-06/10 -16:50 (Cast) 19:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

MY LITTLE PONY: LA PELÍCULA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 17:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65


BLADER RUNNER MAY 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:10 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA APTA 18 AÑOS ESTRENO, CASTELLANO 2D 20:20 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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