CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Octubre 2017
A LAS 20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018. ARGENTINA - PERÚ
Por El Liberal
Hoy 20:40 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN JUEVES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
19.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018. ARGENTINA - PERÚ
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 PUMA CONTRA LOBO
19.00 ELIMINATORIAS RUSIA 2018
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 ESTUDIO ABIERTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ELIMINATORIAS RUSIA 2018: COLOMBIA VS. PARAGUAY - VIVO
22.30 EL PODIO
23.00 EL MATADERO
23.30 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. ATENAS
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.01 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
08.13 UN PAPÁ MUY PODEROSO
10.35 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
10.48 PAPÁS A LA FUERZA
12.31 JUEGO DE GEMELAS
15.02 BEOWULF. LA LEYENDA
17.13 LÍNEA DE EMERGENCIA
19.00 ARMAGEDDON
22.00 TRON. EL LEGADO
TCM
06.46 ALF
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 ALF
10.38 LA PANTERA ROSA
10.45 ST. ELMO’S FIRE
12.46 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
14.39 ESPANGLISH
17.03 NO ME OLVIDES
19.04 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
21.00 BELLEZA AMERICANA
23.12 CRIATURAS SALVAJES
TNT
06.00 GOLPE Y FUGA
07.57 BOWFINGER. EL DIRECTOR CHIFLADO
09.42 MONSTERS, INC.
11.22 JOBS
13.51 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
15.56 HERBIE. A TODA MARCHA
17.57 CONTAGIO
20.01 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
22.00 EL MAESTRO
23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.00 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15
11.00 HOUSE M.D., SEASON 4
11.55 HOUSE M.D., SEASON 4
12.45 IT TAKES A KILLER
13.15 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
16.00 HOUSE M.D., SEASON 4
17.00 HOUSE M.D., SEASON 4
18.00 ELEMENTARY, SEASON 5
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15
21.00 UN NOVATO EN APUROS
23.00 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL MISMO CIELO
09.55 LA ÚLTIMA CARTA
12.10 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
14.40 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
17.15 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
20.00 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA
23.05 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
01.45 JACK REACHER
A DÓNDE IR
BAR CUBIC
(AVELLANEDA 24)
+HOY, A LAS 23, ADRIÁN SOTELO, CON MÚSICA DE LOS 60 Y 70.
+VIERNES 6, A LAS 23, JUAN PAOLETTI ÍNTIMO, CON QUIQUE VILLALVA EN PIANO. CANTANTE INVITADA: LUCÍA RAMOS.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
+HOY, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.
+SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA LAURIENTE EN GIRA NACIONAL CON SU STAND UP COMEDY.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+VIERNES 6, DESDE LAS 22, ACTUACIONES DE BETO ORLANDO, TORMENTA, LOS LINCES, LOS GALOS, LOS IRACUNDOS, JOHNNY MENDIZÁBAL Y DANNY PECCI.
+SÁBADO 7, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO IVÁN CAMAÑO REALIZARÁ UN CONCIERTO DONDE PRESENTARÁ “SIN FRONTERAS”.
CINE RENZI
(BESARES Nº 186, LA BANDA)
+VIERNES 6, A LAS 22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “LOS MAGNÍFICOS DEL HUMOR”. SUS PROTAGONISTAS SON “POCHI” CHÁVEZ, “EL CAPUCHÓN” GONZÁLEZ Y “EL TANQUE” ROJAS.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
05/10-06/10 -16:15
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
05/10-11/10- 19:15 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
05/10 - 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:15 (subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 05/10-06/10 -17:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
05/10 - 11/10 - 18:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
05/10 - 21:35 (Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
05/10 - 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
05/10-06/10 -16:30
MADRE (2D):
DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)
05/10 - 22:30 (Subt)
TITA 2D:
BIOGRAFIA, (+ 13 AÑOS)
05/10 - 21:30 (Cast)
MY LITTLE PONY LA PELÍCULA (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 05/10-06/10 -16:50 (Cast) 19:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
MY LITTLE PONY: LA PELÍCULA ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 17:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BLADER RUNNER MAY 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:10 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA APTA 18 AÑOS ESTRENO, CASTELLANO 2D 20:20 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65