FÚNEBRES | 5 de Octubre de 2017

Hoy 21:54 - FALLECIMIENTOS





- José Lino Pereyra

- Margarita Cirila Arce

- Dora Enriqueta Santos

- Catalina Miguel

- Justo Pastor Gerez (La Banda)

- Silvia Graciela Rosa (Loreto)

- Silvia Beatriz Paz de Castillo (Clodomira)

- Fani Beatriz del Valle Álvarez (Clodomira)

- Ana Yolanda Gutiérrez (Colonia El Simbolar)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARCE, MARGARITA CIRILA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Sus hijos Roxana, Patricia, Gustavo, h. pol. Natalia, Ángel, nietos Franco Patricio, Pilar, Luz y demás fliares. Part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ARCE, MARGARITA CIRILA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Compañeros de su nieto Patricio, Esteban, Rafael, Agustín, Gabriela, Florencia y Marisa participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE, MARGARITA CIRILA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Autoridades y compañeros del Juzgado Civil 3º participan con dolor el fallecimiento de la abuela de Patricio y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, MARGARITA CIRILA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Los compañeros y amigos de la Promoción 78 de 7ª A y B de la Escuela Centenario, acompañan a su hija Patricia en el doloroso momento de la despedida. Ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Daniel Comán y flia. lamentamos mucho su perdida y compartimos la pena por su partida, pero estamos seguros que Dios, nuestro Señor velará siempre por él. Rogamos oraciones por su querida memoria.

MIGUEL, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Su esposo Arturo Lemos, sus hijos Santiago, Walter, Sandra, Claudia, Meri; hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhuma. En el cement. de Los Flores a las 11 hs. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. María Luisa Rímini Olmedo y sus hijos: María Luisa, Raúl Alfredo, Tristán, María, Joaquín y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Su esposo Salomón O. Lafi, hijas Carola, Natalia, h. pol. Diego, Carlos; nietos Paula, Elías, Ahmed, Julieta, Victoria, amigos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cement. Pque de la Paz a las 15 hs. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BALTEIRO, ORLANDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/16|. No me he ido cerca, bien cerca. Estoy... en algún lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor... pero sí puedes sentirlo. No. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro, estoy en la carita de quién ha nacido, ¿escuchas el eco que se produce cuando ríes? Ese soy yo, estoy, créeme que estoy, no tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer, te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura estoy aquí. Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento, solo muere quién es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado... Tan solo me adelanté un poco en el paso. Y volveremos a estar juntos... Cuando nos reencontremos, solo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado. Cerca, bien cerca... Hasta el último día de tu viaje. Su esposa, hijos, nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

BASUALDO, DIEGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Diego, te marchaste un día que nadie esperaba todavía, no encontramos consuelo a tanto dolor que nos dejaste, fuiste un hijo, hermano, esposo, amigo ejemplar. Desde el lugar que estés danos fuerzas para seguir y enseñarnos a vivir sin ti. Por siempre en nuestros corazones querido Diego. Su esposa Marisa, su madre Olga, hnos. Mariela, Viviana, Marcela, Matías, Maxy y Ariel; hnos. políticos y sobrinos invitan al responso en el cementerio de Antilo a las 9.30 y a la misa a realizarse hoy en la Pquia. Sgdo. Corazón a las 20.30.

BOGLIONE, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/16|. A 1 año de tu partida no podemos acostumbrarnos a tu ausencia. Es muy doloroso no tener tu presencia, pero siempre estás en nuestros corazones. Te amamos. Su esposa Clari, tus hijos, hijos poliicos, nietos, familiares y amigos, invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica.

CHAIK, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Hoy hace 2 meses de tu partida al Reino del Señor. Fuiste una gran persona, generoso. Tu bondad y recibir a todos los que necesitaban. Hoy solo podemos levantar los brazos al cuelo y elevar una oración. Hoy solo podremos imaginar tu alegría a través del viento. Nos consuela saber que tú puedes vernos. Saber que te escondes tras una nube blanca y desde el Cielo. Tu amor nos puede abrazar. Por la bendición te podemos aceptar. Aún no comprendemos el porqué de tu partida. Nos duele y aún hoy no podemos aceptar. Dios guarde tu alma y te dé la luz eterna. Tus sobrinos Zulema, Lita, Gustavo y José Luis Taboada y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica al cumplirse 2 meses de su partida a la Casa del Padre.

GONZÁLEZ DE FILIPPA, NATALIA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/11|. No llores, si me aman si conocieran el don de Dios y lo que es el Cielo, si supieras oir el canto de los ángeles y verme en medios de ellos. Hijita querida, mi amor, hoy ya hace 6 años que te fuiste a la Casa del Padre, pero tu recuerdo, tu humildad, tu bella presencia sigue viva en nuestros corazones. Te amamos y te amaremos eternamente. Tus padres Maria y Lucas, tus hijos Lucky y Duky y tu hijita Milagros, invitan a la misa en el Santuario de Santa Rita hoy a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

MONICCI, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/10|. Sus hijos Luis María y Carlos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.3 en la Iglesia La Merced, al cumplirse 7 años de su fallecimiento.

PAZ DE ABASCAL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. Nunca nos has hablado de lujos, ni grandezas solamente con tu vida y ejemplo nos enseñaste el amor... Al cumplirse nueve días de su partida al Reino de los Cielos. Su familia agradece profundamente al equipo de médicos que la asistieron: Dr. Carlos Salas, Dr. Ricardo Trejo Beltrame, Dr. Gonzalo Quinteros de manera especial al enfermero Francisco Juárez y a todas las personas que de una u otra forma expresaron su afecto, oraciones y acompañamiento en esta circunstancia. Invita a la misa el dia 5 de Octubre a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

POIDOMANI, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Su hija Isabel Poidomani, su hijo político Jorge E. Azar; sus nietas María de los Milagros y María del Rosario Azar Poidomani y demás familiares invitan a la misa que se oficiará a las 21 en el convento Santo Domingo, con motivo de recordar sus nueve días de su fallecimiento, rogando una oración en su querida memoria.

ROSALES, PEDRO OSBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/14|. Al cumplirse tres años de tu partida te recordamos cada dia de nuestras vidas con mucho amor. Su esposa Reina Isabel Ponce, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a llevarse a cabo a las 20.30 hs. en la iglesia La Merced. ¡Que brille para él, la luz que no tiene fin!

ZAVALÍA, BENJAMÍN FRANCISCO (Boy) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/11|. Sus hijos María Victoria y Benjamín invitan a familiares y amigos a la misa que se celebrará el viernes 6/10 a las 20.30 en la iglesia Catedral, con motivo de cumplirse 6 años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. CPN Roberto José Zanni participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Ricardo Aboslaiman y ruegan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Rulo Mulki participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del amigo Ernesto y acompaña a su esposo, hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Fredy, Livia Gorosito y flia, acompañan a su querido amigo y compadre Ernesto a sus nietas Tatiana y Tamara y demás familiares en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, JUSTO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/17|. Sus hijos Humberto, Celina, Estergidio, Susana, Mercedes, Kiki, Ramón, h.polit., nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio Jardin del Sol. Cobertura Caruso Cia. de Seguros S.A. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - Tel. 4219787.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Su prima Elena Pereyra Vilar participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

CORZO VDA DE BELMONTE, DOLORES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/09/17|. "Hoy hace 9 días que partiste al lugar más bello, lleno de amor, luz y paz. Porque estás junto al padre Celestial con tu hijo y tu esposo". Sus hijos Liliana, Martha, Alicia, Silvia, Adolfo, Daniel y demás familias, sus nietos, nietos políticos y bisnietos, invitan al responso que se oficiará hoy a las 16 hs en el cementerio La Misericordia.

CORZO VDA DE BELMONTE, DOLORES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/09/17|. "Querida abuela: No esperabamos que nos dejes tan pronto, llenando de dolor nuestros corazones. Nunca te vamos a olvidar mi abuelita Lola, la más hermosa de todas". Tus nietos, nietos políticos y bisnietos, la familia Gomez, Arias, Yanacón y Luna, invitan al responso que se oficiará hoy en el Cementerio La Misericordia a las 16 hs, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

RÍOS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/17|. Querido Luis: Cada día que pasa, en cada amanecer, sin ni siquiera desearlo nos acordamos de ti. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, porque aún hay dolor como en ese día tan triste que partiste. Ha pasado un mes y solo nos quedarón recuerdos y las fuerzas que heredamos de ti, porque aunque ya no estés más físicamente vives en los corazones de quienes te amamos y jamás nadie ocupará tu existencia. Su esposa e hija invitan al responso que se realizará el domingo 8 del cte. mes en el panteon familiar a las 10 hs, al conmemorarse 1 mes de partida al Reino Celestial.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁLVAREZ, FANI BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Sus hijos Marta, Antonio, Juan, sus nietos Ramón, Carolina, Daniel, Juanpi; sus bisnietos y demás fliares. Participan su fallec. Sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Esperanza. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

ÁLVAREZ, FANI BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. El Personal Directivo, Docente y de Maestranza de la Escuela Nª 226 Jorge W. Ábalos, participan con dolor el fallecimiento de la abuela de la colega Carolina Garcia. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, ANA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Sus hijos Mario, Daniel, Sergio, Gustavo; hijos pol. Soledad, Anita, Miguel, Rafael y demás familiares. Sus restos serán inhum. hoy en el cementerio de Colonia EL Simbolar. Caruso Cia de Seg. EMPRESA SANTIAGO.

PAZ DE CASTILLO, SILVIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Su esposo Darío, hijo Andrés, madre Isabel, hnos. Gera, Ramón, Marcelo, Mode, Nancy, Lucio y demás fliares. Part. su fallec. Sus restos serán inhumados en el cement. La Esperanza - Clodomira a las 10 hs. EMPRESA SANTIAGO.

PEREYRA, JOSÉ LINO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en el Tramo 16 Dpto. Banda y serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia La Banda. Se ruega oraciones en su memoria.

PEREYRA, JOSE LINO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

ROSA, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/17|. Sus hijos Daniel, Jorge, Susana, Manuel, Cresencio, Alejo, h.polit., nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio Cristo Rey - Loreto. Cobertura Caruso Cia. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

TAPIA, LILIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Silvia Sabagh, Hilda Correa y Marta Hernández, amigas de su sobrina Marga Tapia, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en Parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse el novenario de su partida al Reino Celestial. Frías.