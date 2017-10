Tragedia de Once: piden la absolución de De Vido

05/10/2017 -

La defensa del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio de Vido pidió, en el inicio de la segunda audiencia del juicio oral y público por la tragedia de Once, la "nulidad absoluta" de las imputaciones formuladas contra el ex funcionario en este proceso por entender que su ‘indefinición’ lesiona e impide ‘el derecho a la legítima defensa’

"Es seguro que lo que se le atribuye no es delito", dijo el abogado Maximiliano Rusconi ante Tribunal Oral Federal número 4, para luego tildar de ‘escandalosa’ la acusación contra el ex ministro de Planificación y actual diputados Julio De Vido, en este proceso, en el que se investiga su responsabilidad en la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero del 2012, con un saldo de 52 personas muertas y casi 700 heridos.