D’Elía pidió la exención de prisión, ante rumores que desmintió el juez Bonadio

05/10/2017 -

El dirigente piquetero Luis D’Elía pidió al juez federal Claudio Bonadio la exención de prisión en la causa donde está imputado por el supuesto encubrimiento y traición a la Patria a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán, a raíz de rumores sobre una posible orden de detención.

El magistrado rechazó la presentación hecha por su abogado, Adrián Albor, porque "no hay ninguna orden restrictiva de la libertad respecto de ningún imputado en la causa", explicaron fuentes judiciales sobre el caso.

D’Elía tiene un pedido de citación a declaración indagatoria en la causa por parte del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien firmó un dictamen que abarcó además a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex canciller Héctor Timermann y a otros imputados, como el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche.

Tras esta presentación de Pollicita, el magistrado unificó dos causas por denuncias similares que tramitaba por separado en su juzgado, una de ellas la hecha por el fallecido fiscal federal Alberto Nisman.

Con esta decisión, la investigación quedó en manos de Bonadio y del fiscal federal Eduardo Taiano.

El magistrado aún no resolvió sobre el pedido de indagatorias hecho por el fiscal Gerardo Pollicita.