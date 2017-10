"En La Bombonera, la presión es para los rivales"

05/10/2017 -

El santiagueño Exequiel Benavídez sabe muy bien lo que es entrar al verde césped de La Bombonera. El volante, actualmente en Mitre, surgió de las divisiones inferiores de Boca y le tocó debutar en Primera en ese escenario. En diálogo con EL LIBERAL, Exequiel contó sus vivencias en esa cancha y aseguró que la presión será para los rivales.

"El ambiente que hay en la cancha de Boca no lo hay en ningún otro estadio del mundo. Se genera algo muy lindo. Creo que es bueno que se haya cambiado de escenario para este duelo decisivo con Perú, pero no sé si es el momento. Lamentablemente a la selección las cosas no le han salido bien en estas eliminatorias. Si el partido ante los peruanos se comienza a complicar, puede jugar en contra el estadio. Pero eso depende de la gente. Ante Venezuela se escucharon murmullos en River. La gente debe apoyar cuando las cosas no van bien. Si la gente da ese apoyo, para los jugadores les será muy bueno", aseguró Benavídez en primeros términos.

"Los argentinos somos pasionales y sentimos mucho el fútbol, pero esa energía debe transformarse en positiva para ayudar al equipo. Si eso sucede, no tengo dudas que La Bombonera jugará a favor", puntualizó el joven jugador, de paso por La Liga de Quito, All Boys, San Luis de México, entre otros.

Su segunda casa

A su vez, el volante central surgido en Boca destacó: "La presión de jugar en La Bombonera está. A mí me tocó algo totalmente diferente a lo que puedan sentir los jugadores de la selección ante Perú o en este caso, los peruanos. Yo prácticamente me crié en Boca. Estaba todos los días allí. Cuando me subieron a Reserva, jugaba cada domingo antes de la Primera y por lo general, en los segundos tiempos jugábamos con la cancha ya colmada. Después me tocó jugar en Primera, pero uno ya sabía lo que era jugar a cancha llena. Yo me crié ahí", sostuvo.

Seguidamente, Benavídez dijo: "El jugador de Boca, siente ese aliento de la gente como un plus más. Si tengo que opinar, creo que la presión la tendrán siempre los rivales en La Bombonera. Esta vez, es cierto, que el público será diferente. Muy mezclado. Distinto al que va los domingos. Espero que la gente apoye al equipo. Que todos vayan para adelante para poder conseguir el objetivo", cerró el jugador de Mitre.