05/10/2017 -

Axel está feliz con el resultado de "Ser", una placa discográfica cuyo contenido revela momentos descarnados y también felices del artista. Es un disco que concibió en la tranquilidad que le da el vivir en Traslasierra, en Córdoba.

"Siento que Ser es un disco que está muy bien cantado. No significa que los anteriores no hayan estado muy bien cantados, pero con el paso del tiempo, en este disco, me fuí dando cuenta de ciertos detalles técnicos", remarcó. "Por todo lo vivido, fue como un resetear la máquina, empezar y renacer de vuelta. Mañana (por hoy) vamos a vivir una noche inolvidable con los santiagueños, con el corazón y la emoción puesta sobre el escenario. Axel recoge los frutos que ha cosechado en sus años de cantor y compositor. "Ser", así lo revela.