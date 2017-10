Marcelo Tinelli desmintió una tapa con rumores sobre su salud

05/10/2017 -

Marcelo Tinelli estalló en las redes luego de ver la última tapa de revista Paparazzi, que titula: "Alerta por la salud de Marcelo Tinelli. ¿Qué le pasa? Nuevos ataques de pánico, desmayo y estrés".

Y en su furioso descargo, para expresar con claridad que la publicación es "absolutamente falsa en lo que dice", el conductor de ShowMatch comparó la revista con Joseph Goebbels, quien fuera el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda de Hitler.

Más tarde, luego de que Jorge Rial tildara de "polémica" la tapa de Paparazzi, una vez más Marcelo Hugo volvió a aclarar que no tiene ningún problema de salud: "Más que un poco polémica, absolutamente falsa en lo que dice". Pero no satisfecho con todo esto, y frente a la gran repercusión, decidió mudar su aclaración a Facebook. En la red social de Mark Zuckerberg, el conductor amplió su descargo y aseguró: "No soy una persona que anda desmintiendo noticias que no son verdaderas. Prefiero siempre guardar silencio ante miles de cosas que se publican que son falsas y que muchas veces llego a comprenderlas por ser periodista, y entender que no tuvieron una buena fuente".

Sin embargo, Tinelli siente que la historia es diferente cuando se habla de salud y sostiene que es en ese momento cuando "un periodista o un editor tienen que ser cuidadosos en lo que publican y chequear y rechequear con los involucrados, porque es un tema sensible que puede preocupar a un montón de gente, y más si no es verdad". Por último, el conductor aclaró que no tiene problemas de salud y que eso está a la vista cuando sale todas las noches por la pantalla de El Trece. "Hago un programa en vivo todas las noches, cumplo con mis funciones como vicepresidente de San Lorenzo a diario que de tener estos problemas, no podría realizar bajo ningún aspecto", cerró.