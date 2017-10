La mascota de Susana nunca se dejó adiestrar

05/10/2017 -

Todavía se recuerda el paso de César Millán, el famoso entrenador de perros, tratando de "educar" a Thelma, la weimaraner de Susana Giménez. No hubo forma, el animal adora a la diva y la espera cada semana en Punta del Este a puro amor y se lo demuestra a su modo. Le cortaron las uñas, le pusieron protectores para que no la lastime ni le rompa toda la ropa, pero no sirvió de mucho. Y ahora que abrió su Instagram, "a pedido del público y de sus productores, Susana mostró cómo sigue la relación con sus queridas Thelma y Nancy.