"Soy una bendecida por cantar y seguir vigente"

05/10/2017 -

¿Cuáles son tus expectativas con "Mi vida es un concierto", tu nuevo disco?

Siempre son las mejores. Es un disco donde hay clásicos de mi repertorio y composiciones nuevas. Lo presenté en el Teatro Premier (Buenos Aires), y tuvo una gran aceptación. Hay dos temas que se destacan: ‘Cuéntame’ y la versión en español de ‘Es una pena’, de Bonnie Tyler. De ‘Cuéntame’ hicimos el video clips y ha tenida una muy buena aceptación. Es un trabajo más lento el de ir dando a conocer las nuevas canciones.

¿Por qué elegiste a Jorge Martínez para el video de "Cuéntame"?

Porque es un gran actor que podía darle la intensidad que requiere el personaje de la historia. Hacer el video de "Cuéntame" surgió de un testeo entre los fans, cosa que siempre acostumbro hacer.

En este CD también incluye una nueva versión de su clásico "Chica de mi barrio".

Lo hice porque es un tema muy pedido por la gente. Yo grabo cosas nuevas, pero la gente siempre está esperando mis clásicos. En esta oportunidad, a "Chica de mi barrio" la grabé con una banda en vivo, tratando de encontrarle el sonido y la esencia de los años 70. También, como yo estoy siendo productora independiente de mis discos, porque quiero tener yo las versiones de esos clásicos míos porque, legalmente son de Sony Music o de Leader Music, las compañías para las cuales yo grabé.

En "Mi vida es un concierto" hace dueto con María Eugenia Díaz con "Frente de Tormenta", tema que ella escribió para usted.

María Eugenia es una compositora talentosa. Yo le pedí que me escribiera una canción y la invité a cantarla conmigo. Como soy autora, respeto mucho a la gente que escribe canciones. Si me acercan una canción que me gusta y me siento identificada, obviamente me hace sentir bien y me dan ganas de cantarla. Cuando empecé a cantar, no imaginé que iba a estar tanto tiempo arriba de un escenario.

¿A qué atribuye la vigencia de su obra?

Cuando grabé todas esas canciones en los 70 y 80, tampoco pensé que después de 30 o 40 años me las iban a seguir pidiendo. Lo importante de lo que está pasando ahora es que se trata de una elección genuina del público, que guardó todo ese repertorio en su corazón y ellos son los que permiten que yo siga vigente. Es un fenómeno en Latinoamérica. Vengo de realizar dos conciertos en Ecuador, uno en Quito y el otro en Guayaquíl. Allí estuve con Leo Dan y Silvana Di Lorenzo. Leo me decía que estábamos benditos, que Dios nos había bendecido por cantar. Soy una bendecida.