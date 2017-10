Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura 2017

Hoy 09:55 -

Llegó el día en que se conoció el nombre del ganador del Nobel de Literatura 2017. Esta mañana a las 8 (hora argentina) se supo que el escritor británico Kazuo Ishiguro (Nagasaki, 1954) fue merecedor del premio en su 114ª edición. Así, se suma un nuevo escritor en lengua inglesa al premio creado en 1901. En vivo, la Academia Sueca, luego de una serie de tuits con fotos y frases inspiradoras de escritores premiados en otras ocasiones, dio a conocer su decisión. Sara Danius fue la encargada de hacer el anuncio. Autor de novelas inolvidables como Nunca me abandones o Los restos del día, Ishiguro no figuraba en la lista de apuestas que se realiza cada año.

El escritor nacido en Japón vive en Londres desde que era niño; allí se formó, estudió piano, obtuvo maestrías universitarias en Kent y East Anglia. Comenzó su carrera profesional como escritor de guiones para series de televisión y relatos, que se publicaban en revistas. Es autor de siete novelas, todas ellas publicadas en español; cada una de ellas puede ser considerada una obra maestra. En 1982, publicó Pálida luz en las colinas, que narra la revelación de un enigma doloroso en la conciencia de una madre que acaba de perder a su hija. Siguió con Un artista del mundo flotante (1986) y la exitosa Los restos del día (1989), que fue llevada al cine por James Ivory en 1993.

De una novela a otra, Ishiguro cambia por completo escenarios, personajes y modos de construir las atmósferas. Es, como escribió Pedro B. Rey, "un artista de mundos que no se repiten". Su registro ahonda en la perspectiva de criaturas que se sienten incómodas en el mundo que habitan, aunque quizás no tanto como para hacer volar todo por los aires. Esa tensión se traslada a las percepciones y a los acontecimientos, que parecen sobrevenir de modo funesto.

