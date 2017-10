Cristina Kirchner junto a Beto Casella: "Pata Medina es un personaje nefasto"

Hoy 13:13 -

Cristina Kirchner visitó este jueves el programa radial de Beto Casella, en la Radio Pop, en lo que fue su quinta entrevista a los medios durante la campaña de cara a octubre. Comenzó con Luis Novaresio, siguió con Víctor Hugo Morales, luego con Chiche Gelblung y esta semana, con Casella.

La nota se realizó en medio de un procedimiento que el juez federal Julián Ercolini ordenó en las empresas del grupo Indalo, perteneciente al empresario Cristóbal López.

Fernández de Kirchner vinculó el operativo a su vista a la radio y dijo que allanamiento que "lo tomamos en broma pero no es broma. Me avisaron antes de salir de casa que la Gendarmería había allanado la radio, me preguntaron: '¿Vas a ir?'. Claro", señaló. Y aseveró: "Imaginate si, en nuestro Gobierno, se hubiera allanado radio Mitre", olvidando los procedimientos que se realizaron durante su gestión en el diario Clarín -por parte de la AFIP- como en la empresa Cablevisión, por parte de la Gendarmería.

En declaraciones a la radio FM POP, Cristina Kirchner aseguró que en su administración, durante el conflicto con el campo, "hubo un nivel de cortes (de rutas) nunca visto" dispuesto por las "cámaras patronales rurales, que fue apoyado por los mismos medios que hoy piden que si un piquetero corta la calle, lo metan preso".

Y respecto del ex jefe de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, Cristina lo calificó de "personaje nefasto si los hay. Nosotros lo enfrentamos toda la vida", señaló.

Respecto de las elecciones, aseveró que "haber ganado las PASO fue casi una hazaña titánica democrática".