El mensaje de "Dios" a Messi

Hoy 14:24 -

En la previa del partido Argentina-Perú por la 17º fecha de las Eliminatorias Sudamericana, salió a la luz un video motivacional donde un presunto Dios le habla al 10 de la Selección: Lionel Messi.



"Leo...Leo. No puedo pretender que no llores en el momento más triste..." inicia el video con la voz aguda de fondo e imágenes del vestuarios.



"Leo, hijo mio. Decime que no fue en vano mis tiempos en los potreros donde aprendiste a dominar, lo indominable. Te hice bajito para que siempre quieras crecer, y creciste hasta el cielo.." continúa el relato mientras pasa varias imágenes del jugador en los distintos partidos desde su infancia hasta su actualidad.



La publicación fue realizada en YouTube por Maxi Senterre y ya lleva más de 4000 reproducciones.