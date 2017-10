Claudia de Zamora anunció la construcción de 80 viviendas para familias de escasos recursos

05/10/2017 -

“Estoy muy contenta por haber cumplido aquella promesa de unos meses atrás cuando vinimos a visitarlos”, señaló la mandataria a los beneficiarios de viviendas y vecinos del barrio Santa Rosa de Lima.

“Seguramente en ese momento hubo mucho que no estaban muy convencidos de que esto iba a ser realidad –siguió- y de que todas aquellas familias que no vivían en buenas condiciones y estaban en un asentamiento aquí cerca iban a tener su vivienda propia, su vivienda digna donde vivir ustedes junto a su hijos. Hoy esa promesa es realidad –destacó la Gobernadora- aquí estamos cumpliendo con esa palabra empeñada, por eso estamos muy contentos de saber que ahora van a vivir dignamente ustedes”.

Anuncio

Luego la primera mandataria realizó un anuncio más que importante, “en los próximos días vamos a comenzar a construir 80 viviendas más, donde se han sacado todos los asentamientos y las casas precarias que estaban habitando antes. En ese sitio se van a construir 80 viviendas con todos los servicios que tienen ustedes” subrayó.

En otro orden, la Gobernadora les pidió a los vecinos organizarse y ayudarse mutuamente por el bienestar de todos. “Desde el Estado hemos puesto nuestro granito de arena, los vamos a seguir acompañando no termina esto aquí, pero ahora quiero pedirles que ustedes colaboren, que cuiden el barrio y las viviendas para poder mantenerlo y vivir en forma armónica” enfatizó.

La Gobernadora remarcó luego “los voy a seguir acompañando, desde el lugar que me toque estar. Si el Pueblo me acompaña con su voto este 22 de octubre y llego a ser Diputada Nacional y si no se da, desde el lugar que me toque estar voy a seguir acompañándolos. No me voy a desentender sobre todo de la cuestión social que le he dado tanta impronta en esta gestión de gobierno”, expresó la Titular del Poder Ejecutivo.

“En ese sentido quédense tranquilos –le dijo a los vecinos- porque no va a ser la última vez que me tengan por el barrio visitándolos, ayudándolos y escuchándolos y tratando de gestionar todo lo que esté a mi alcance. En eso sigan contando conmigo”.

Por último, la Gobernadora de la Provincia le trasladó el cariño y el saludo del Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, “el permanentemente tenía el sueño, y me preguntaba cómo iba el barrio, porque sabía las distintas necesidades de todos ustedes. Les manda el cariño, el acompañamiento y el compromiso de que si es el próximo Gobernador se compromete a seguir ayudándolos y acompañándolo para mejorar cada vez más” finalizó la Dra. Claudia de Zamora.

Al retirarse, la Primera Mandataria recibió el saludo de los beneficiarios y de los vecinos del barrio que se acercaron para brindarle todo su cariño y acompañamiento. Tanto jóvenes, niños y adultos le agradecieron por todo lo que viene realizando en la Provincia, bregando siempre por los santiagueños que más lo necesitan, haciendo especial hincapié, como lo fue toda su gestión, en el aspecto social.