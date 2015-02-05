CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Octubre 2017
A LAS 22.45 - JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 21:03 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN VIERNES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINÚA)
23.45 EL SULTÁN
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.45 CALAMARES GIGANTES
18.00 INGENIO NATURAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE 14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS vs. RED STAR (F)
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EL MATADERO
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.25 NACIDO PARA MATAR
02.45 ARMAS, CHICAS Y APUESTAS
04.30 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ
04.43 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
06.27 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 03
06.54 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ
07.05 UN PAPÁ MUY PODEROSO
09.29 CRIATURAS NOCTURNAS
11.31 ACADEMIA DE VAMPIROS
13.26 UN VIERNES DE LOCOS
15.16 STEP UP 3
17.30 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
19.30 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
TNT
03.09 DESTINO FINAL 3
04.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 TNT BUZZ
07.51 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
10.07 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
12.20 HERBIE. A TODA MARCHA
14.22 COYOTE UGLY
16.18 CONTAGIO
18.17 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
20.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
22.00 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY
00.28 DESTINO FINAL 3
TCM
01.11 LA PANTERA ROSA
01.41 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
03.27 EMBRIAGADO DE AMOR
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF
06.46 ALF
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 ALF
10.38 LA PANTERA ROSA
10.52 ESPANGLISH
13.16 NO ME OLVIDES
15.16 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
17.10 JUMANJI
19.04 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
21.00 CRIATURAS SALVAJES
23.00 RÁPIDA Y MORTAL
SPACE
00:08 CARRERA MORTAL 2
02:09 LA MALDICIÓN DE LAS HERMANAS
03:39 EXTINCIÓN
06:00 RPG: EL JUEGO MÁS REAL
08:08 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
10:12 AUTOPISTA MORTAL
11:56 INFIERNO BAJO TIERRA
14:03 MEDIO MUERTO
16:01 DESTINO FINAL
17:54 LINTERNA VERDE
20:05 PRISIONERA DEL ESPACIO
22:00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
23:55 LAS ÚLTIMAS SUPERVIVIENTES
A DÓNDE IR
BAR CUBIC
(AVELLANEDA 24)
+ HOY, A LAS 23, JUAN PAOLETTI ÍNTIMO, CON QUIQUE VILLALVA EN PIANO. CANTANTE INVITADA: LUCÍA RAMOS.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
+ MAÑANA, A LAS 21.30, MELLERA LAURIENTE EN GIRA NACIONAL CON SU STAND UP COMEDY.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+ HOY, A LAS 22, BETO ORLANDO, TORMENTA, LOS LINCES, LOS GALOS, LOS IRACUNDOS, JOHNNY MENDIZÁBAL Y DANNY PECCI.
+ MAÑANA, A LAS 22, IVÁN CAMAÑO REALIZARÁ UN CONCIERTO DONDE PRESENTARÁ “SIN FRONTERAS”.
CINE RENZI
(BESARES Nº 186, LA BANDA)
+ HOY, A LAS 22, “LOS MAGNÍFICOS DEL HUMOR”. SUS PROTAGONISTAS SON “POCHI” CHÁVEZ, “CAPUCHÓN” GONZÁLEZ Y “TANQUE” ROJAS.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+ VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
06/10 -16.15
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
11/10- 19.15 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
16.45 (Cast) 19.30 (Cast) 22:15 (subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 06/10 -17.30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
11/10 - 18:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
21.35 (Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
HOY - 19.40 (Cast) 22.35 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
06/10 -16:30
MADRE (2D):
DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)
22.30 (Subt)
TITA 2D:
BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)
21:30 (Cast)
MY LITTLE PONY LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 06/10 -16.50 (Cast) 19:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 17.40 - 20.00 - 22.50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
MY LITTLE PONY: LA PELÍCULA ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 17.50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BLADER RUNNER MAY 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19.10 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA APTA 18 AÑOS ESTRENO CASTELLANO 2D 20.20 - 22.40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65