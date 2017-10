FÚNEBRES | 6 de Octubre de 2017

Hoy 22:57 - FALLECIMIENTOS





- María de la Cruz Gallo

- Analía del Carmen Barbero de Gerez (La Banda)

- María Angélica Barrionuevo (Dpto. Banda)

- Juan Alomo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALOMO, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. La comunidad del Bº 8 de Abril, Doña Elena y familia, hermanas Dominicas, Carlitos y flia y demás vecinos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Los Flores. Casa de duelo Mateo Pereyra 725 Bº 8 de Abril - EMPRESA SANTIAGO.

ARCE, MARGARITA CIRILA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Oscar Stenberg y Nélida Bertuzzi, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de la querida Sra. Margarita. Gracias por su constante y Sencilla Amistad. Elevan oraciones en su memoria y desean pronta resignación a hijos y nietos.

ARCE, MARGARITA CIRILA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Mi estimada Sra. Margarita, vecina fanatica hincha de Boca, estas serán las últimas lineas para Ud. Me quedan lindos recuerdos suyos de esos intercambios de regalitos que nos haciamos. Pasó a descansar junto al Padre Dios. Brille para Ud. la luz que no tiene fin. No tengo duda que otro hincha apasionado del Futbol y de Boquita le abrió los brazos como hacia aqui, seguiran entendiendose porque Claudio era como Ud. La verda que la extrañaré, permitame pedirle que le de un fuerte abrazo hasta que pueda hacerlo yo cuando se cumpla la voluntad Divina. Acompaño a sus hijos y demas familiares pidiendo pronta resignación para todos. Cecilia y Lucy.

ARCE, MARGARITA CIRILA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. El Colegio Mariano Moreno LL66 participa con profundo dolor del fallecimiento de la querida hermana de la fundadora y ruega oraciones en su memoria. Las Termas.

ARCE, MARGARITA CIRILA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Boris Fernando y Mónica Florencia Trucco y Norma Cristina Bitar participan con profundo dolor del fallecimiento de su tía Tuta y acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GALLO, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Fallecio el 5/10/17|. Hoy nos dejaste un gran vacío n un gran dolor en nuestros corazones, fuiste una excelente madre, abuela y suegra, te llevas los mejores recuerdos de nosotros y nos dejas lo que hemos vivido. Dios te pedimos que brille la luz que no tiene fin. Sus hijos que nunca la olvidaremos Fabián, Claudia, Santiago, Graciela, Mario, Gisella, Mercedes; hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Los Flores.

GALLO, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Fallecio el 5/10/17|. Te despedimos con un gran dolor. Tu hijo que no te olvidará Santiago Rueda, su hija policía María Inés Beltrán; sus nietas Anahí, Lorena, Melanie; tu bisnietos Lautaro participan con dolor su fallecimiento. "Que brille para ti la luz que no tiene fin".

GALLO, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Fallecio el 5/10/17|. Personal de la Escuela Nº 1237 del Bº La Católica, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de la Sra. Graciela Rueda que presta servicio en dicho establecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Su esposo Salomón Lafi, sus hijos Carola y Diego Cruz, Natalia y Carlos San Martin, nietos Elías, Ahmed, Victoria, Paula y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Su prima María Luisa y su sobrino Juan Alberto Jiménez participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. El presidente de la Administración Pcial. de Recursos Hídricos (A.P.R.H.), Ing. Alfredo Montero, Ing. Yolanda Mansilla, Ing. Juan Cruz Montenegro, Ing. Pedro Ugozzoli y personal del organismo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Norma Casullo de Chamorro, sus hijos Anahí, Susana, Bochi, Ramon, Silvia y sus nietos, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y nietos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin " Sol Elias Tissera y Luis Nattero, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Sus amigos Mario Reynoso, Coca Ramirez, Ramonita Soriano, Mecha Perversi y Chocha Cary, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. María Elena Jorge participa el fallecimiento de la esposa del Ing. Salomón Lafi y acompaña en su dolor a él, sus hijos Natalia, Carola y toda su familia.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Carlos Andrés Salmoiraghi, Agostina Elías de Salmoiraghi y sus hijos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Los amigos de su esposo Salomón: Carlos, Isabel, María Elena, Benjamín, Natalia, Graciela, Norma, Gladys y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andrés, Agostina, Matías y sus nietos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Señor ya está ante tí recíbela en tu Reino " Felix Escurra y Sra. e hijos, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. La Familia de Zordo Contato, participan con dolor el fallecimiento de su Amiga Dora y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. La Familia Berra Anastasi y Mirta De Zordo, participan con dolor el fallecimiento de su Amiga Dora y ruegan oraaciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Las compañeras de su hija Carola de Hockey de la Inter. " B " participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Compañera y Amigas de su hija Carola del Laboratorio del Hospital Forres; Fabiana, Berónica y Magui, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Hugo, Haydee Luna, sus hijas y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su queridos amigos.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Querida familia de Nena:con profundo dolor les hago llegar mi más sentido pésame por la partida de tan querida amiga. Cuando uno conoce desde su más tierna infancia a una criatura, los posteriores años sólo acrecientan ese amor primario. Tengan la seguridad de que Dori está al lado de la Santísima Virgen María y de sus queridos padres. Fue una excelente hija, esposa, madre, abuela y así deben recordarla siempre. Para mí y toda mi familia ese cariño es inalterable. Mis oraciones para ella y ustedes. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. "Que brille la luz que no tiene fin" Ing. Lafi hoy partió su esposa al Cielo, queda de consuelo que vivió sus últimos días con las personas que amaba. Reciba mis condolencias. Silvia Simón.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Los compañeros de la Dirección General de Administración del M.A.y M.A., CPN Rosa Tórtola, CPN Pedro Banco, Castillo Yedidia, Santillán Sara, Acuña Cecilia, Hernández Roxana, Simón Silvia, Copello Rainerio, Salcedo Marcial, Cejas Claudia, Alagastin Celeste, Cabañas Agostina, Yonni Roberto, Leiva Gaspar, Giovanini Carlos participan con profundo dolor del fallecimiento de la esposa del Ing. Salomón Lafi. Ruegan una oración en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Jorge Prieto Villarroya y su esposa Ana B. Manzur participan de su fallecimiento.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Ing. Raúl E. Gallego, su Sra. Myriam del M. Garay e hijos participan del fallecimiento de la esposa de su amigo Salomón Lfafi y elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Los ingenieros César Francisco, César Arístides Pereyra y sus respectivas flias. participan el fallecimiento de la esposa de nuestro querido Ing. Salomón Lafi y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Luis E. Luque, participa su fallecimiento y acompaña a su esposo, hijas y familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Roberto Liendo Rubio y Gloria Cura Edippo, despiden a Dorita con profundo afecto y acompañan a su flia. con gran cariño. Oramos y Honramos su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Los compañeros de trabajo y amigos de su hija Carola Lafi; Maria Laura Miranda, Daniela Bertelli, Juan Manuel Bravo y respectivas flias., acompañan en el dolor a su flia. ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Sus amigos Abel Tevez, su Sra. Chabela Franichevich, sus hijos Gustavo, Gerardo, Milagros y flias, acompañan a Salomón, Nati, Carola y demás flia. en este momento, y lloran por el arribo de Dorita a la Casa del Padre.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Sus consuegros José Cruz y Susana Zarazaga, sus hijos Guillermo y Vanina, Carola y Diego y Sofía Cruz Zarazaga, nietos Elias, Ahmed, Vicky Cruz Lafi, Fausto y Matilde Cruz Zarazaga y Tona Ledesma, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Malena Carabajal de Mines, sus hijos Celeste, Adriana, Mónica y José Alfonso Mines, hijos políticos Santiago Nassif, Gonzalo Carrascosa, Nadine Madalel y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera hermana, amiga y tía del corazón de toda la familia a la que siempre recordaremos con cariño. Acompañan a su esposo, hijas y demás familiares con gran pesar. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. "Bienaventurados los puros y humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los cielos". Azucena Godoy de Gauna, sus hijos Rulo y familia; Daniel y familia; Azucena y familia; Susana y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones al Señor, nuestro Dios, por el consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. "Me despido de este mundo y Jesús mi Señor me recibe en sus brazos. Ya puedo dormir en paz…". Querida Dorita, todos lamentamos tu muerte y lloramos tu partida al Reino del Padre. Te despedimos con el cariño que siempre nos brindaste. Tu hijo en el afecto Rulo Gauna, Lucía y Aida Burgos; Florencia y Luciana Gauna participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Gloria Cura Edippo; su hijo Juan Ignacio De Carli acompañan a su familia con gran cariño.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Lic. Ramón Chamorro, su esposa Susana y sus hijos Coni, Vico, Rocío y Facu participan el fallecimiento de la querida Dorita y acompañan con mucho dolor a sus vecinos y amigos de toda la vida. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CORTÉS DE CORVALÁN, HAYDÉE GABRIELA (Gaby) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/13|. Mi querida hija compañera, amiga, me dejaste un grandísimo dolor con tu partida. Llevo en mi memoria cada recuerdo, cada momento compartido, cada charla, cada caricia, beso y abrazo de que me dabas. Llevo tu corazón junto al mío, lo siento cada momento en mi pecho. Te recuerdo, estás presente en mí y siempre estará tu madre Aidé, tu hermana, Hugo, sobrinas y sobrinos nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 4 años de su partida.

FARÍAS PAZ, CECILIA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/15|. Mi hija querida, hoy vuelven las lágrimas a caer como perlas al vacío recordándote, duele tanto aceptar que ya no estás, pero jamás perderé la esperanza que este no es el final. Seguiré caminando, me quedan tus recuerdos y tu amor nos guiará siempre. Se que algún día te alcanzaré en el cielo por toda la eternidad. Su madre Valle, y sus amigas invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse dos años de su partida.

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Olguita, hace seis meses de tu partida al Reino de los Cielos, tu presencia vive entre nosotras, tus hermanas, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos nietos re recordamos con cariño y elevamos oraciones en su memoria en la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

SUÁREZ, EUDOCIA ELVITA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "Mi querida y amada Madre; ya descansas, ya no sufres, ahora disfrutas de a gloria de Nuestro Señor. Te amaremos siempre". Sus hijos, hijos políticos, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Santo Cristo del Bº Mosconi.

ZAVALÍA, BENJAMÍN FRANCISCO (Boy) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/11|. Sus hijos María Victoria y Benjamín invitan a familiares y amigos a la misa que se celebrará el viernes 6/10 a las 20.30 en la iglesia Catedral, con motivo de cumplirse 6 años de su fallecimiento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Raquel Villagra, Hugo Argibay, acompañan con sentido pésame la desaparición física de la Sra. Madre del Dr. Ricardo Aboslaiman. Elevan una oración a su querida memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Walter Azuz, su esposa Nicky Cano e hijos y Personal de Super Eli, participan con profundo dolor de nuestra distinguida amiga y cliente. Acompañamos a sus familiares en este trisre moment, rogando por una Cristiana resignación.

BARBERO DE GEREZ, ANALIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Su esposo: Ricardo Gerez, sus hijas: Tania, Geanina y Antonella Gerez, sus nietos: Nacho y Taier, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 16,30 en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo: Irigoyen y Garay ( S. V. ) AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





BELTRÁN, KARINA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "Tus alas ya estaban listas para volar... pero nuestro corazón nunca estuvo listo para verte partir... Te extrañamos mucho, nuestro ángel del Cielo". Sus padres Carlos y Noemí; su hermana Noelia, sus tíos Graciela, Félix y Miguel; su ahijado Kevin; primos, su novio Luis y demás familiares invitan a la misa, al cumplirse 9 días de su fallecimiento hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda. Se ruega una oración en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BARRIONUEVO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Su esposo Sigifredo Paz, sus hijos Juan Carlos, Luis Alberto, sus nietos Maximiliano, Yesica y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Pozo, Dpto. Banda. CARUSO CIA. DE SEGUROS - EMPRESA SANTIAGO.

CASTILLO DE MÁRQUEZ, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros te llevaremos siempre en el corazón". Sus hijos Alberto, Walter, Ariel, Adrian, Marcelo y Laura Márquez, sus hijas e hijo políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

CASTILLO DE MÁRQUEZ, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. "El dolor de su partida no debe hacerte olvidar la felicidad compartida al tenerla. Vivirá siempre en cada recuerdo" Amigos y compañeros de la Promoción 1983 de la ex ENET. Nº 1 "Dr. Ramón Carrillo"de su hijo Walter Márquez, participan con profundo dolor su fallecimiento y lo acompañan en este momento de dolor. Ruegan oraciones para su descanso en paz. Frías.

CASTILLO DE MÁRQUEZ, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Compañeros de trabajo y amigos de la Unidad Fiscal Frías, acompañan en el sentimiento a Walter Marquez y familia en tan duro momento por el fallecimiento de su madre, rogando al Altísimo una pronta resignación. Frías.

CASTILLO DE MÁRQUEZ, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Dr. Anibal Padula y compañeros de la Sec. de Gobieno participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO DE MÁRQUEZ, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Rubén, Noelia y Jorgelina Pérez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

CASTILLO DE MÁRQUEZ, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. La Comunidad Educativa de la Esc. Nº 750 "Dr. Eliseo Fringes" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de nuestra compañera Vivian Vergara de Márquez. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

CASTILLO DE MÁRQUEZ, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. La Comisión Directiva y los socios de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J) participa con dolor el fallecimiento de la madre de su socio Walter Márquez. Se ruega oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





FIGUEROA, AGUSTÍN CÉSAR (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/16|. "Tuviste una vida plena, fuiste ejemplo de rectitud y honestidad, cosechaste grandes amistades y dejaste el mejor legado a tus hijos. Hoy te recordamos con tu mejor sonrisa y nos reconforta saber que estás al lado del Señor. Su esposa, hijos invitan a familiares y amigos, la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.