Tiempo de definiciones

Hoy 23:55 -

El Torneo Anual que organiza la Liga Federal entra en etapa decisiva y este sábado varios equipos irán en busca de los tres puntos para encarar la parte final con chances de ingresar en los certámenes más competentes.

Se definen los que irán por los premios mayores (copa Federal y Anual), así como también los que buscarán las copas de plata y bronce.

En la categoría menor, Panadería Monteagudo vs. Gremio y San José vs. Cacho FC, ambos con “doble valor” se destacan del resto.

En primera A, la lucha por entrar entre los primeros ocho, será hasta el final. Varios equipos ya están adentro y van poniendo a punto sus tropas. Se miden, se estudian y se preparan para lo mejor, aunque nadie puede descuidar.

En Primera B, a falta de 2 fechas, Rivadavia va por el ascenso cuando se enfrente a moto full, mientras la Güemes, de espectacular levantada se mide con la Católica que lo persigue de cerca.

Por la 40, espectacular choque por la copa federal, ya que se enfrentan los dos punteros del torneo, Pritty vs. Lubricentro M y M.

Por el “Coly Salto” de la 50, comienza la segunda fase del torneo. Se dividieron en dos zonas y Ex Combatientes y Alberdi arrancan mirando a todos de arriba.

Finalmente, por la 45, dos grandes se eliminan en la copa federal, Villa Negrita vs. Pilchería Leo se ven las caras en un cruce muy esperado.

La programación.

En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Beula Construcciones (40). En Abogados: Insumatik vs. Amigos Textiles (1º) y Politécnicos vs. Profesores Piratas (50). En Status- B Aeropuerto: C-Athletic vs. 5to Alte. Brown (20) y Copa Aeropuerto vs. Papeleria Pamela (50). En Comunicaciones: Kiosco Julián vs. Corralón Anicar (1ª) y Tapiales Las Gemelas vs. Despensa Carolina (1ª).

En Luz y Fuerza 1: Cheros Clodomira vs. Despensa Del Valle (20) y Kember San Martín vs. Despensa Del Valle (50). En Luz y Fuerza 2: Casa Maud vs. Adhoc Fc (1ª) y Deportivo Rec vs. Dr. Beltrán (40). En Nueva Unión La Banda: Balneario Fc vs. Pritty Fc (1ª) y Lubricentro M Y M vs. Pritty Fc (40).

En Agricultores: Agricultores vs. Ferretería Pece (1ª) y Estudio Jurídico vs. Argentinos Jrs. (1ª). En Los Romanos: Rabenar Forres vs. Macroffice (1ª) y C S Y D Bandera Bajada vs. Transportes Ramírez (40).

En Sutiaga: Pichis Clodomira vs. Ex Combatientes y Coca Transp. Santillán vs. Templo Fc (40). En Logística: Pje San Esteban vs. La Nueva Unión (40) y Tn Herrería vs. Los Magníficos (40).

En Peñarol Flores: La 22 vs. Gremio Judicial (1ª) y La Católica vs. La Güemes (1ª).

En Cilindro Flores: Relojería San Francisco vs. C.A San Ramón (40) y Veteranos Malvinas vs. Red Star (50). En El Tata: Islas Malvinas vs. Andreani Fc (20) y Don Vicente vs. Grasería Fdez. (50). En Iosep: Iosep vs. Los Murciélagos (1ª) y Iosep vs. Alberdi (50).

En Milán Zanjón: Vinalar Fc vs. Borges Unidos (20) y Cam Lenon vs. Ipvu (45). En Camioneros 1: El Triángulo vs. Campeones Del 28 (45) y Villa Negrita vs. Vg Pilchería Leo (45). En Camioneros 2: Potrero vs. Kovak (45) y 7 De Marzo vs. Expreso San Nicolás (45). En Superliga 4: Sonido Ibáñez vs. El Ciclón (45) y Los Primos vs. Tigres Del Tradición (20). En Superliga 5: Jorge Newbery vs. Talleres Del Sur (40) y Ersa vs. Güemes Sport (1ª).

En Superliga 6: San José vs. Cacho Fc (20) y Marmolería vs. El Fortín (40). En Rivadavia Vuelta La Barranca: Excursionistas vs. Pukara Fc (1ª) y Roque y Amigos vs. Gremio Judicial (45). En La Zurda: Barrio Los Pinos vs. Ferret. El Profesional (1ª) y Pepsi Fc vs. El Deport (40). En Mamita Cardozo: Profe Pibes vs. Power Inform. (20) y Profesores Ed. Física vs. El Argentino (40).

En Los Pichones: Villa Negrita vs. Oca Fc (1ª) y San Fernando vs. Puente Alsina (45). En Independiente Cardozo 1:Rivadavia Fc vs. Moto Full y Salamanca Fc vs. La Saavedra (45). En Independiente Cardozo 2: Mg Diseños vs. Isa Instalaciones (1ª) y Los Amigos vs. Campos Gnc (1ª).

En La Porteña: Panadería Monteagudo vs. Gremio Fc (20) y Benjamín Bravo Fc vs. Ex Combatientes (50). En La Morocha: La Estafeta vs. San Antonio (40) y Atese Loreto vs. La Juntada (40).