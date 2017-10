Se jugará el 18º acto del Torneo Clausura

Hoy 23:56 -

El campeonato Clausura, la última competencia del calendario deportivo de la Superliga del Potrerito, tendrá continuidad mañana cuando se ponga en juego la decimoctava fecha, con una cartelera que ofrece buenas propuestas.

Varios equipos se disputan el ingreso a la Zona Campeonato y por ello los cotejos de mañana serán decisivos. Uno de los destacados será el encuentro que protagonizarán La Alvarado de Chino Gordo ante Newbery. Además La JP del 7C medirá fuerzas con San Juan.

La programación completa se detalla a continuación.

Cancha 1: Los Pibes de la 11 vs. Mza 6 (14); Oglobo Megacotillón vs. Sportivo Smata (15:10); Niupi vs. Sacachispas (17).

Cancha 2: Amigos de Mati vs. Los Collados (14); La Alvarado de Chino Go. vs. Newbery (15:30); La 25 F.C. vs. Beltran City (17).

Cancha 3: Messina vs. Motoshop (14); Tiendas Tukys vs. La Eskina (15:30); Necochea vs. Bayer Munich (17).

Cancha 4: Stugdar vs. Los Potreros (14); Foecyt vs. All Boys (15:30); La JP del 7C vs. San Juan F.C. (17).

Cancha 5: Warriors vs. S23 (14); Bº Sarmiento vs. Napoli Black (15:30); Shunko vs. La Francisco de Victoria (17).

Cancha 7: RHogar vs. Club 10 (15:30); La Andes vs. Málaga (17).

Cancha 8: Real Madrid vs. Colon Gomas 14; Atlas FC vs. Los Coyotes 15:30.

Cancha 9: Coesa vs. Villa las Delicias (14); Barrio Juramento vs. Contreras Jrs (15:30); El Puente vs. Telefónicos (17).