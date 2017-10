Se viene otro desafío en el Torneo Anual en la C40, 45 y 50

Hoy 23:57 -

La Unión de Futbolistas Veteranos será otra de las que tendrá acción este fin de semana con la disputa de la fecha 12 en las categorías C40 y C45, mientras que en la C50 se jugará la quinta de la Ronda Campeonato.

Los primeros partidos en dónde haya doble turno comenzarán a las 15.30. La programación: en Ruso 1, B. Tradición vs. Rosario Central (40) y Despensa Las Mellis vs. Villa Tranquila (50). En Ruso 2, Tinglados Manuel vs. Feria del Newbery (50) y Tinglados Albarracín vs. Facheritos (50). En Ruso 3, 17, Fabio Automotores vs. Def Antilo (50). En Nuevo Banco, B. Sarmiento vs. Óptica Molinari (45) y Villa Ángela vs. Panificadora Lola (50).

En Mistol, La Fusión vs. Uthgra Gastronómicos (40) y Indumentaria Lar vs. Joyex (50). En La Guarida, La Banda, Racing vs. La Rifa de Alberto (45) y Racing vs. Villa Borges (50). En Estudiantes de Maco, Bonafide vs. Mojones (45) y B. Sarmiento vs. Colectiveros (50). En Villa Tranquila, Mecánica Raúl Ávila vs. Vicente Refrigeración (40) y 4to. Pasaje vs. Refi Shop (50).

En Triángulo, Los Peregrinos vs. Los Amigos (40) y El Triángulo vs. Alte Brown (45). En Central Norte, Estación La Curva vs. Mojones (40) e Independiente vs. Recursos Hídricos (50). En Calle 14, 17, Calle 14 vs. B. Sarmiento (45 y 50). En UTA, 17, UTA vs. Luz y Fuerza (50).