El domingo arrancan los cuartos de final del Anual

Hoy 00:01 -

El domingo pasado se jugaron los partidos de vuelta de octavos de final del Torneo Anual 2017 de la Liga Comercial de la ciudad de La Banda que organiza y fiscaliza el Sindicato de Empleados de Comercio.

La Ferretería se impuso a JM Deportes en la tanda de los penales y ahora se enfrentará en cuartos de final a Innovar Cel, que le ganó por la misma vía a Servicred.

Óptica Ver Mas, que superó a CD Parque por 2 a 0, se enfrentará a Cel Mayorista, que le ganó a Polisan por 3 a 2 en octavos.

Otro de los clasificados a cuartos es Autoservicio Zahuy, que venció a Despensa Facu y deberá enfrentarse a Pollería Sur, que en penales doblegó a Distribuidora Miliy.

Por último, Roberto Chelala, que venció a PLB por 3 a 1, se las verá con Hiper Libertad, que le ganó a Super Eli por 3 a 1.

Este domingo, en la cancha Nº 1 del predio de Tabla Redonda se cumplirá la siguiente programación: 12.30, Innovar Cel vs. La Ferretería; 14, Óptica Ver Más vs. Cel Mayorista; 15, Autoservicio Zahuy vs. Pollería Sur; 16, Roberto Chelala vs. Hiper Libertad.

Los cuartos de final también se jugarán al mejor de dos partidos. En caso de igualdad, habrá penales.