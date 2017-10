Duelos clave buscando el pasaje a las finales del Anual

Hoy 00:02 -

Los equipos de O’ Globo, Óptica Molinari, Óptica Bella Vista y Secco en la categoría C 35; y Panadería Sol, Línea Blanca, y Ferretería Colón con Pritty en Libre, irán en busca este fin de semana del pase a la final del Torneo Anual 2017 de la Liga Comercial de fútbol denominado “Confraternidad Mercantil” evento que es organizado por el Sindicato Empleados de Comercio de ciudad capital.

Ya se jugaron los cuartos y ahora serán las semis. Los encuentros disputados el domingo tuvieron de todo ya que algunos equipos jugaban con ventaja deportiva y otros no. Hubo partidos muy buenos y algunos se tuvieron que definir desde el punto de penal para ser semifinalista.

Para este fin de semana se espera buena cantidad de público ya que los equipos que jugarán tienen buenos jugadores.

Todos los encuentros se jugarán en la chancha Nº 2 del Polideportivo Mercantil en El Zanjón.

Este domingo entonces será la vuelta y ya tendremos a los finalistas de este apasionante torneo que está llegando a su fin de la mejor manera. Este es el programa previsto para este fin de semana: a las 9.30, O’ Globbo vs. Óptica Molinari en (C 35); 11, Panadería Sol vs. Línea Blanca en (Libre), 12, Óptica Bella Vista vs. Secco en (C 35); 13, Ferretería Colón vs. Pritty en (Libre).