Esta noche y mañana se juega en El Buen Pastor

El predio de El Buen Pastor tendrá actividad esta noche con la séptima fecha de la Liga de los mecánicos. Y también mañana con la Liga Femenina.

El programa de esta noche es: 22, Novara vs. Versalles y Renault vs. OV Tren Delantero; 23, Lo Bruno vs. Rectificaciones Ocampo. Libre: Los de La Banda.

Mañana se jugará una nueva fecha de la Liga Femenina, que tendrá la siguiente cartelera de partidos:

19, Saint Germain vs. Revancha, Chiquis vs. Tegen Fem y Águilas vs. Ankara; 19.45, Balcarce vs. Celtic y Chelsea vs. Santiago Fútbol Fem; 20.30, Belgrano vs. La Casa de la Juventud y Guapas vs. Belgrano B; 21.15, La Vía Fem vs. City FC y Manchester vs. Potencia.