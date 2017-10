Defensores Libertad, un digno campeón

Hoy 00:13 -

LORETO, Loreto (C). El emocionante torneo que organiza la Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos (Afal) ya tiene campeón. Luego de vencer al club Bushcas, los jóvenes de Defensores Libertad gritaron campeón en una tarde de puro festejo.

La amplia diferencia de gol que establecieron sobre Albañiles, el segundo de la tabla, les dio la tranquilidad suficiente para jugar su partido ya siendo virtuales campeones. Albañiles tenía que ganar por 10 goles de diferencia y Defensores Libertad debía perder.

El plantel campeón estuvo integrado por los siguientes jugadores: “Neno” Bravo, “Gacha” Sánchez, Hugo Emanuel Gómez, Ismael Ibarra, Manuel Barraza, Daniel Herrera, Marcelo Cabrera, Pedro Chávez, Lucas Bravo, Lucas Romero, Matías Cabrera, Gonzalo Coria, Lucas Navarro, Rodrigo Ibarra, Gabriel Zerda, “Mache” Pajón, Ezequiel Juárez y Hugo Gómez.

Liguilla Loretana

Ya finalizado el torneo, comienza la Liguilla Loretana. En los octavos de final se enfrentarán los mejores clasificados contra los peores. Los cruces serán los siguientes: Defensores Libertad (campeón) vs. Bushcas, Albañiles vs. FCTC, Esquineros vs. Pinchas, Mechero vs. CSDBO; 48 Viviendas vs. Colonia, Avenida vs. Def. Remanso, Barrio Oeste vs. Palermo y Alberdi vs. San Esteban.

Mañana a partir de las 14, en las instalaciones del Club Unión Obrera, comenzará el torneo más apasionante del futbol amateur loretano, la gran Liguila, promete ser una gran competencia.