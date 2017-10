Arranca esta noche la 10ª jornada del Torneo Luis “Patón” Yudi

Hoy 00:15 -

CHOYA, Choya (C). Esta noche, con la disputa de cuatro encuentros, arrancará la décima fecha del torneo que lleva el nombre de Luis “Patón” Yudi y que es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías.

El estadio que albergará las emociones de esta disciplina será el Club Social y Deportivo Coinor, que lucirá un marco imponente de público debido a que la afición friense y de zonas aledañas dice presente en cada jornada futbolística.

Cabe recordar que la cima de las posiciones tiene a Farmacia del Rosario con 21 puntos. Luego se ubican Deportivo Choya, con 20; Influencia, con 18 y Los Amigos, con 17; entre otros.

Programación

Esta noche, desde las 20, se cumplirá la siguiente programación: Colonia Achalco vs. La Casa del Plomero, La Mexicana vs. Veteranos Coinor, MyM Deportes vs. Los Canarios y Carnicería Tres Hermanos vs. Panificadora La Deseada.

Mañana continuará fecha a partir de las 19.30 con los choques que se detallan a continuación: Deportivo Choya vs. Atlético Quirós, Icaño vs. Influencia, Los Amigos vs. Panificadora La Suecia.

A última hora se producirá el choque de Farmacia del Rosario con Los Ferroviarios que quiere sumar de a tres y no perder de vista los puestos de vanguardia.