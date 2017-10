Una jornada imperdible

Hoy 00:17 -

La Liga Profesional Copa Cyac programó para mañana una nueva fecha de su Torneo Anual 2017, con una amplia cartelera de interesantes partidos, ya que en la mayoría se definen las clasificaciones. Los cotejos del primer turno arrancarán a las 15, con 30 minutos de tolerancia, mientras que los del segundo se iniciarán a las 17.10, sin tolerancia. El programa es:

En Ciencias Económicas: Contadores vs. Asel (50) y Cs. Econom. vs. Sivipse (45). En Ingenieros: 14.30, Ingenieros vs. Obras Sanitarias (45). En Médicos: 14.30, Contadores Sp. vs. Sem. Rossi (L) y 16, Médicos vs. Abogados Cat (40). En Obras Sanitarias: Sanatorio Norte vs. 100% Bandeños (40) y Newbery vs. Villa Negrita (45). En Copse: Copse Galactic. vs. Abogados Cuervos (L) y Copse vs. Elect. Cortez (50). En Sivipse: Cyac Sgo. vs. La Bomba (50) y Farmacia Abdala vs. Joyería Luciana (L). En Rubia Moreno: Puerto Nuevo vs. Alvi FC (40) y PVC Banda vs. Ma-Go Rep. FC (50). En La Dársena: Santillán Inst. vs. Marmolería Virgen del Valle (40) y Abogados vs. Cyac La Banda (45). En Uta: Porvenir FC vs. Choya FC (40) y Agrup. 1 de Mayo vs. Ateneo (L). En Telefónicos: Yanda vs. Met. Dorrego (40) y X Siempre Laser vs. Villa Robles (45).

En Iosep 3: 14.20, El Rejunte vs. La Congreso (L); 15.50, Caja Unse vs. Anestesia (45) y 17.30, Farmacia Dr. Obrero vs. Amigos Beltrán (50). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Prof. Monteros (L) y Bioquímicos vs. Ingenieros (40). En Atsa 2: Adi Salud vs. Radio T. Siglo XXI (L) y Quirófano vs. Bioquímicos (50). En Estrella Roja: Sutiaga vs. Deportivo JJ (L) y Banfield FC vs. La Güemes (40). En Potrerito 2 C1: 14.20, Brima FC vs. Copse (L); 15.50, La San Juan FC vs. Herrería Stanly (L) y 17.30, Echeverría vs. Tinglados Albarracín (L). En Potrerito 2 C2: 14.20, Palo Carabajal vs. Club de Amigos (L); 15.50, Moto Juan FC vs. Real Smata FC (L) y 17.30, Ingenieros AFC vs. Abogados (50). En Potrerito 2 C3: Villa Alem vs. Imer FC (L) y Calle 14 vs. Chacarita (50).

En Potrerito 2 C4: Tinglados Albarracín vs. Moto Wiliam (40) y Huaico Hondo vs. La Esquina (40). En Potrerito 2 C5: Taller Dany vs. Piquito FC (40) y Bioquímicos vs. Unse Exacta (45). En V. Dep. El Olimpo 1: Estafeta vs. Apunse (L) y Lealcito’s vs. San Martín T. (50). En V. Dep. El Olimpo 2: Cuervos Max vs. Médic Rebeldes (45) y Red Star Abogados vs. Yanda (45). En V. Dep. El Olimpo 3: Defensa Civil vs. Galácticos (40) y Arquitectos vs. Telefónicos (50).

En V. Dep. El Olimpo 4: Tuki Las Delicias vs. Radio T. Rojo (L) y Zambón Seg. vs. Sp. Servicios (40). En V. Dep. El Olimpo 5: Milan FC vs. Quilmes (L) y Nueva Autonomía vs. Choferes FC (40). En V. Dep. El Olimpo 6: Sport. Garupa vs. Los Bukys (L) y El Fortín vs. Potencia Diesel (45). En V. Dep. El Olimpo 7: Abogados Topos vs. San Carlos (40) y Los Amigos vs. San José (40). En V. Dep. El Olimpo 8: Desafío vs. Estrella Roja (40) y Desafío vs. Alumni (45).