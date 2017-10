Para el DT de Perú Ricardo Gareca, "La cancha de Boca es para Boca"

Fotos CAUTO Ricardo Gareca dijo que ahora su equipo depende de lo que haga en la última fecha en casa ante Colombia.

06/10/2017 -

El entrenador del seleccionado peruano de fútbol, el argentino Ricardo Gareca, aceptó la influencia que ejerce el público en La Bombonera, pero aseguró que esa presión se vive sólo cuando juega Boca Juniors, luego del empate sin goles ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

"La cancha de Boca es para Boca, pero Boca ganó y perdió campeonatos aquí. El sentido de pertenencia de Argentina no tiene en ningún estadio, los últimos años fue el Monumental, pero es más lo que sucede dentro del campo de juego que otra cuestión, sin desconocer la fama de este estadio", aseguró el "Tigre". En cuanto a la importancia del empate para Perú sostuvo: "Sacar un resultado en Argentina es difícil, aunque vinimos a ganar no era fácil con la necesidad argentina".

Y en el mismo sentido agregó: "Es la etapa definitiva y dependemos de nosotros en la última fecha, con nuestra gente y de local. No tenemos nada asegurado, enfrentamos a una selección (Colombia) que perdió y necesita ganar para clasificar, puede pasar cualquier cosa en la última fecha". "No conseguimos nada, podés hablar cuando conseguís algo, Colombia necesita ganar y Perú también, pero para lograr el objetivo dimos un paso importante" concluyó. Sobre el juego analizó: "Hicimos el partido que había que hacer, faltó prosperar en ataque, pero eso también es mérito de Argentina que no nos dejó, hay que resaltar el esfuerzo de los muchachos en este contexto definitivo y con la jerarquía de los jugadores que había en el campo de juego". "El plan no prosperó. Uno tiene la tranquilidad de que los muchachos siempre responden".