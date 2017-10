Fernando Gago será baja por seis meses

Fotos BAJA Fernando Gago volverá a estar fuera de la cancha por otra seria lesión. El mediocampista acusa ruptura de ligamentos en la rodilla derecha.

El mediocampista del seleccionado argentino de fútbol Fernando Gago estuvo esta noche apenas seis minutos en cancha en el partido ante Perú, pero tuvo que salir por un problema físico y se teme una grave lesión.

Tras haber saltado al campo de La Bombonera en el segundo tiempo por Ever Banega, Gago había tocado pocas pelotas hasta que después de dar un pase le quedó trabada la rodilla y pidió el cambio inmediatamente.

‘Me rompí el cruzado’, fue la frase que se leyó de la boca de Gago hacia sus compañeros, antes de salir del campo de juego y dirigirse directamente al vestuario.

Además, cuando era atendido por el cuerpo médico, el propio jugador les suplicaba a los profesionales que no lo descartaran para seguir el partido: ¡"Dejame jugar, dejame jugar", repitió "Pintita" varias veces, a los gritos.

Cuando uno de los médicos le dijo que no estaba para volver a la cancha, porque se había lesionado mal la rodilla derecha, les contestó "¡Ya está, no importa!". Pero no podía seguir y se fue a los vestuarios entre lágrimas.

Minutos después se confirmó que el mediocampista de Boca Juniors "sufrió la rotura de ligamento cruzado y lateral" de la rodilla derecha y tendrá alrededor de seis meses de recuperación.

"Fernando Gago sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y ligamento lateral interno de su rodilla derecha", informó la AFA, luego del empate sin goles con Perú, en La Bombonera.

Mala noticias para Jorge Sampaoli y sobre todo para Boca Juniors al perder a uno de sus mejores jugadores.