"No puedes decir que tenías 15 años cuando estabas conmigo porque me van a meter preso"

06/10/2017 -

El día antes de presentarse a radicar la denuncia, "María" decidió juntarse con el supuesto abusador. "Yo sabía que nadie me iba a creer y me jugaba mi última carta para ayudar a todas las adolescentes que iban a la iglesia, entonces decidí grabar la conversación", reveló la víctima.

"María" se juntó con el pastor y dentro del automóvil del acusado mantuvieron una conversación de más de 30 minutos. En el audio -que está en poder de la Justicia, pero según reveló la víctima le dijeron que no sirve como prueba- se puede advertir el diálogo entre la víctima y el supuesto acusado.

"No puedo vivir con esta culpa", se inicia la conversación de la víctima. Rápidamente interviene la voz de un hombre que aduce: "Yo jamás te voy a echar la culpa de nada mi amor, yo sé lo que sos vos".

La adolescente le cuestiona no haber hecho nada cuando ella le confesó lo que sucedió con el ministro "Se acuerda de lo que yo le conté con el ministro.... y después lo que pasó con usted, y nunca me ayudó. Yo tenía 14 años cuando pasó todo eso pastor", expresa la voz de la víctima.

Más tarde nuevamente interviene la voz del hombre y refiere: "Me voy a matar"; se baja del auto, sube nuevamente y continúa diciendo: "No puede pasarme esto, tienes idea de lo que me puede pasar. La única solución que me queda es matarme. No podes decir que tenías 15 años cuando estabas conmigo porque me van a meter preso. No podés contar eso ante la Justicia", suplica la supuesta voz del pastor y continúa: "Qué puedo hacer yo, vos entiendes lo que va a pasar con mis hijos. No digas lo que pasó entre nosotros, ¿vos no lo vas a decir, no? porque sino yo me voy a tener que ir".

Luego explica: "No sé por qué lo hice. Te lo digo delante del Señor. Que Dios me mate a mí, que haga con mi vida lo que quiera, vos decime lo que quieras que yo haga para que no cuentes nada, decime y lo hago".

La víctima irrumpe el relato y le cuestiona: "Yo confiaba en usted como en mi padre". A lo que el hombre le responde: "Yo me siento un padre para vos" y ella de inmediato le replica: "Un padre no le hace eso a su hija pastor" y se produce un silencio.

Luego manifiesta la voz de hombre: "Lo único que sé es que me tengo que ir, tengo que desaparecer. Por favor no digas nada, no lo hagas por mí, hacelo por mis hijos y si vos me vas a denunciar avísame, porque me tengo que ir. Delante de mi Señor y delante de mis hijos te juro que jamás vuelvo a hacer algo así".

Mientras llora el hombre del audio suplica una vez más: "Por favor, decime qué hago, decime qué hago. No vas a decir nada, por favor. Yo sé que es culpa mía, pero no sé cómo hacer, pienso en mis hijos. Si vos lo quieres denunciarlo al ministro hacelo, yo me hago cargo de eso por encubrimiento, pero por favor lo otro no cuentes nada. Yo también te amo y vos lo sabes".