Lo apresaron por apalear a su pareja tras haberle sugerido el divorcio

Fotos MEDIDA El juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, dio luz verde al requerimiento de la fiscal Cecilia Gómez Castañeda.

06/10/2017 -

La Justicia detuvo a un individuo en la capital, cuya esposa denunció por reiteradas golpizas: la más grave, tras requerirle la separación.

Según la audiencia de la víspera, los protagonistas son de apellido "T" y "M". Tienen dos pequeños hijos.

Al desandar la historia, la fiscal Cecilia Gómez Castañeda relató que "T" llegó llena de moretones a la policía.

Allí manifestó que sólo le sugirió a "M" separarse y terminar así una relación plagada de violencia.

"Me golpeó en la cara. Me pateó los pechos y las piernas. Luego me agarró del cuello. Todo lo vieron mis hijos", ahondó, un varoncito y una mujercita con síndrome de down.

"Homicidio en grado de tentativa" es la imputación emergente, la cual aleja del horizonte cualquier deseo e intento de excarcelación.

Ayer, Paradelo convirtió la aprehensión en detención. Ahora, la Fiscalía dispondrá pruebas decisivas.

En especial, establecer si es posible tomar la Cámara Gesell a la nenita.