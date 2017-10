La premier británica, cada vez más sola y debilitada

Fotos EN CONTRA. Dentro de su partido, el Conservador, crecen las voces para que deje el cargo, en un país agobiado por la negociación por el Brexit.

06/10/2017 -

Ya no es la peor conferencia conservadora de la historia, el humorista que sorteaba la seguridad y le entregaba una planilla de despido en nombre del canciller Boris Johnson ni su ataque de tos, que le arruinó el discurso con el que pretendía salvar su liderazgo político y ser la candidata para las elecciones británicas. El "nuevo sueño británico" se volvió un infierno para la primera ministra Theresa May. Veinticuatro horas después de su pesadilla oratoria en Manchester, la premier enfrenta la posibilidad real de que 39 diputados conservadores le pidan su renuncia. Sin las 48 firmas que se necesitan en una carta para que se inicie el desafío parlamentario para un cambio de líder y como consecuencia, de primer ministro británico. El ex ministro conservador Ed Vaizey y treinta diputados torys están dispuestos a forzar a la primera ministra a irse. La carta se conocerá en 72 horas y le pedirían "que se vaya antes de fin de año". Los rebeldes conservadores están convencidos de que se puede evitar el desafío parlamentario, las 48 firmas que indica el reglamento para lanzarlo y reemplazarlo con la carta y una franca conversión con May para que renuncia para salvar a su partido, en plenas negociaciones con el Brexit y la UE.

"Yo pienso que hay varias personas que ahora tienen muy firme la idea de que ella debe renunciar", dijo Ed Vaize, al hablar con la BBC Oxford en la mañana pos conferencia. El primero en reconocerlo públicamente.