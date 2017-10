Mujer policía de Tucumán agredió a una trans y el video se viralizó

Fotos Grave denuncia en Tucumán.

Hoy 17:44 -

Aracely Figueroa, de 26 años, se encontraba en una esquina de la ciudad de San Miguel de Tucumán cuando una policía se le acercó, y la agredió física y verbalmente por su condición de mujer trans.

Aracely grabó todo el episodio con su teléfono celular lo que enardeció aun más a la agente de policía. Tras la agresión la joven denunció este nuevo episodio de violencia institucional en la seccional primera de esa ciudad. "Se me discriminó, además de que todo el tiempo me trató como si no valiera nada. Una persona homofóbica no puede ser parte del cuerpo policial", advirtió en su denuncia.

El video del ataque policial a Aracely se viralizó en las redes. "Yo estaba en la esquina donde paro desde hace años. Por suerte, tenía mi celular y empecé a grabar algo de lo ocurrido", contó.

"No pude filmar todo, pero sí cómo la policía se me acercó para quitarme el teléfono a la fuerza. Después me pegó, me agarró de los pelos, me empujó y me arrojó contra la pared. Caí con el brazo operado, donde hace poco, a raíz de una caída, me pusieron clavijas. Tengo hematomas que dan prueba de los golpes", agregó.

"Primero tres agentes femeninas me quisieron agarrar. Vino hasta el comisario de turno. Eran como diez efectivos. Me pidieron que por favor no la denunciara. Pero yo sé cuáles son mis derechos. No soy una delincuenta. Hace medio año a una señora en esa esquina la arrastraron para robarle una cartera, ¿dónde estaban ellos, eh?", dijo.