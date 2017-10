La gobernadora inauguró viviendas en Tíuj Alto para familias afectadas por inundaciones

06/10/2017 -

La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora visitó la localidad de Tíuj Alto ubicada en el departamento Avellaneda para inaugurar viviendas sociales para familias que fueron afectadas por las inundaciones como consecuencia del desborde del Río Dulce y el temporal que azotó la zona.

Es de destacar que, luego de la catástrofe climática ocurrida en este lugar, la gobernadora se hizo presente para recorrer la zona afectada y visitar a las familias que fueron perjudicadas y perdieron sus casas, escuchando e interiorizándose de las necesidades de cada una de ellas, ocasión en la que se comprometió a construir las viviendas que fueron destruidas por el fenómeno. En esa oportunidad, la recibió Juana Torrez en su precaria vivienda y la mandataria le prometió que se ocuparía de darles una solución habitacional a todas las familias que perdieron sus viviendas por la inundación.

A su arribo el día de hoy, la primera mandataria provincial fue recibida por una gran cantidad de vecinos que se congregaron, enterados de su visita, para saludarla y manifestarle muestras de afecto. Estuvo acompañada por las ministras de Educación, Dra. Mariela Nassif y del Agua, Ing. Norma Fuentes, el subsecretario de Promoción Humana, Arq. Ernesto Fernández y el comisionado municipal de Lugones, Sergio Leguizamón, que intervino en la construcción de las viviendas sociales junto a la Asociación “El Encuentro” cuya presidente es Amalia Herrera.

La habilitación oficial de las viviendas se hizo desde el domicilio de Juana Torrez quien aseguró: "Esta casa me ha cambiado la vida, estoy muy contenta y agradecida porque usted, gobernadora, ha cumplido su promesa" le expresó muy emocionada Juana a la Dra. Claudia de Zamora.

Luego, la jefa gubernamental dialogó con los vecinos de la zona quienes elogiaron su trabajo en la gestión beneficiando a las comunidades del interior.

Por su parte Delia Peralta, representante de la comunidad aborigen Comanche de la zona, saludó a la titular del ejecutivo y la felicitó por las acciones sociales que lleva adelante en beneficio de los pueblos del interior. “Estamos agradecidos por su presencia porque ha vuelto a visitarnos y por el trabajo que hace aquí en este lugar, beneficiando a estas familias con las viviendas”, expresó.

En total, resultaron beneficiadas 7 familias de Tíuj Alto que habían sufrido la pérdida total de sus bienes con las inundaciones.

Al hacer uso de la palabra, la Gobernadora dijo: “Estoy en otras circunstancias diferentes a aquellas tan dolorosas que los visité a fines de marzo o principios de abril cuando habían sufrido ese fuerte temporal. Recuerdo que algunas personas estaban en la escuela, otros se encontraban en casitas precarias que habían hecho con nylon y los he visitado a cada uno de ustedes, a Juana que estaba muy triste en ese momento, que lloraba junto a su familia y ese día me he comprometido a construir estas viviendas que hoy aquí están hechas realidad y por supuesto con la colaboración tan desinteresada del comisionado de Lugones, que le agradezco muchísimo que se haya involucrado y se haya puesto al lado de todas estas personas que habían sufrido este fuerte temporal”.

También, en este marco, la gobernadora manifestó: “estamos trabajando para que se construyan las viviendas que aún faltan porque hemos realizado un relevamiento en esa oportunidad y eran 27 familias las afectadas”.