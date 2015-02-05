CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Octubre 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
07/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 LOS SIMPSONS
08.00 NICK JR.
09.30 MARCELO ARCE Y LA
MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 CINE. EL DIARIO DE GREG
2. LA LEY DE RODRICK
13.15 LOS SIMPSONS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. SHREK
19.30 CINE. DESPUÉS DE LA
TIERRA
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINUACIÓN)
00.45 NOTICAMPI
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS
CLÁSICO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 ALERTA COBRA
15.00 CÁMARA LOCA
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.00 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES
DEL SUD VS. HURACÁN
(FEM)
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 UN PAPÁ MUY PODEROSO
06.31 HÉROES DE OCASIÓN
07.52 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
10.13 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
10.24 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
12.39 LAS BRUJAS
14.27 HERMOSAS CRIATURAS
16.52 LA ÚLTIMA PELEA
19.39 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
22.00 EL JUEZ
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF
08.50 ALF
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 4)
10.34 ALF (TEMPORADA 4)
11.00 MI PERRO SKIP
12.46 JUMANJI
14.41 EL JINETE PÁLIDO
16.52 RÁPIDA Y MORTAL
18.50 KARATE KID II
21.00 CORAZÓN DE CABALLERO
23.24 EL SANTO
TNT
06.00 AMOR POR SIEMPRE
07.51 COYOTE UGLY
09.42 BABE, EL CERDITO VALIENTE
11.28 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
13.22 UN GOLPE DE TALENTO
15.52 ENTRENANDO A PAPÁ
18.04 MALÉFICA
19.55 ENCANTADA
22.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
00.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
01.34 BLADE TRINITY
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, SEASON 17
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, SEASON 17
11.00 HOUSE M.D., SEASON 4
12.00 HOUSE M.D., SEASON 4
13.00 ELEMENTARY, SEASON 5
13.50 ELEMENTARY, SEASON 5
14.45 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN
16.50 HOMBRES MISTERIOSOS
19.20 LUCY
21.00 TORTUGAS NINJA
23.05 KICK-ASS 2. CON UN PAR
01.05 ELEMENTARY, SEASON 5
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, SEASON 17
STUDIO UNIVERSAL
09.00 DISEÑO DE AMOR
10.45 UNA RECETA PARA EL AMOR
12.35 EL PADRINO DE BODAS
14.25 MINORITY REPORT. SENTENCIA
PREVIA
17.25 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
20.00 LOS HIJOS DE LA CALLE
23.05 HARD EIGHT
01.15 LOS HIJOS DE LA CALLE
04.05 HARD EIGHT
A DÓNDE IR
BAY SAI
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA
BANDA)
+HOY, FIESTA RETRO CON NOCHE
DE ROCK NACIONAL. AMBIENTE
RENOVADO.
MOON LIGHT
(FRENTE A CIRCUNVALACIÓN
SUR)
+HOY, A LAS 23, MÚSICA DEL
RECUERDO CON DARÍO JIMÉNEZ.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
+HOY, A LAS 21.30, MELLERA
LAURIENTE EN GIRA NACIONAL
CON SU STAND UP COMEDY.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+HOY, A LAS 22, IVÁN CAMAÑO
REALIZARÁ UN CONCIERTO DONDE
PRESENTARÁ “SIN FRONTERAS”.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 23, FOLCLORE
SOLIDARIO CON EL DÚO
REYES-LEGUIZAMÓN. INVITADOS:
ARRAIGAL, CON NICOLÁS IBARRA,
GERMÁN IBARRA Y DIEGO SUÁREZ
ALCAIDE); ARIEL PAZ (GRAMILLA),
LOS JUMIALES (POZO HONDO/GRAMILLA),
CRISTIAN IBÁÑEZ, AGUSTÍN
LIZÁRRAGA Y ULISES IGLESIAS.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A LAS 23:30, ACTUARAN:
MARTÍN JUÁREZ, LUIS ORLANDI,
RECITAL DE SALITRAL.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+VIERNES 13, A LAS 23.30, SE
PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
06/10 -16.15
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10- 19.15 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
06/10 - 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:15
(Subt) 01:00 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
06/10 -17.30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 18:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
06/10 -07/10 - 21:35 (Subt) 00:40
(Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE DE
TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
06/10- 07/10 -19:40 (Cast) 22:35 (Cast)
00:45 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
06/10 -16:30
MADRE (2D):
DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)
06/10- 07/10 -22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
TITA 2D:
BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)
06/10- 07/10 -21:30 (Cast) 00:20 (Cast)
MY LITTLE PONY LA PELÍ-
CULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
06/10 -16.50 (Cast) 19:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 17.40 - 20.00 - 22.50
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
MY LITTLE PONY: LA PELÍ-
CULA ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 17.50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BLADER RUNNER MAY 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19.10 - 22:20 (TODOS
LOS DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65
DESEARÁS AL HOMBRE DE
TU HERMANA APTA 18 AÑOS
ESTRENO CASTELLANO 2D 20.20 -
22.40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65