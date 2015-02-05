CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Octubre 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

07/10/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 LOS SIMPSONS

08.00 NICK JR.

09.30 MARCELO ARCE Y LA

MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 CINE. EL DIARIO DE GREG

2. LA LEY DE RODRICK

13.15 LOS SIMPSONS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. SHREK

19.30 CINE. DESPUÉS DE LA

TIERRA

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINUACIÓN)

00.45 NOTICAMPI

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS

CLÁSICO


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 ALERTA COBRA

15.00 CÁMARA LOCA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA


EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.00 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA


CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 BÁSQUET POR EL 14: DEFENSORES

DEL SUD VS. HURACÁN

(FEM)

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 UN PAPÁ MUY PODEROSO

06.31 HÉROES DE OCASIÓN

07.52 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

10.13 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

10.24 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

12.39 LAS BRUJAS

14.27 HERMOSAS CRIATURAS

16.52 LA ÚLTIMA PELEA

19.39 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

22.00 EL JUEZ

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF

08.50 ALF

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 4)

10.34 ALF (TEMPORADA 4)

11.00 MI PERRO SKIP

12.46 JUMANJI

14.41 EL JINETE PÁLIDO

16.52 RÁPIDA Y MORTAL

18.50 KARATE KID II

21.00 CORAZÓN DE CABALLERO

23.24 EL SANTO

TNT

06.00 AMOR POR SIEMPRE

07.51 COYOTE UGLY

09.42 BABE, EL CERDITO VALIENTE

11.28 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

13.22 UN GOLPE DE TALENTO

15.52 ENTRENANDO A PAPÁ

18.04 MALÉFICA

19.55 ENCANTADA

22.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

00.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

01.34 BLADE TRINITY

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, SEASON 17

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, SEASON 17

11.00 HOUSE M.D., SEASON 4

12.00 HOUSE M.D., SEASON 4

13.00 ELEMENTARY, SEASON 5

13.50 ELEMENTARY, SEASON 5

14.45 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN

16.50 HOMBRES MISTERIOSOS

19.20 LUCY

21.00 TORTUGAS NINJA

23.05 KICK-ASS 2. CON UN PAR

01.05 ELEMENTARY, SEASON 5

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, SEASON 17

STUDIO UNIVERSAL

09.00 DISEÑO DE AMOR

10.45 UNA RECETA PARA EL AMOR

12.35 EL PADRINO DE BODAS

14.25 MINORITY REPORT. SENTENCIA

PREVIA

17.25 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

20.00 LOS HIJOS DE LA CALLE

23.05 HARD EIGHT

01.15 LOS HIJOS DE LA CALLE

04.05 HARD EIGHT


A DÓNDE IR

BAY SAI

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA

BANDA)

+HOY, FIESTA RETRO CON NOCHE

DE ROCK NACIONAL. AMBIENTE

RENOVADO.

MOON LIGHT

(FRENTE A CIRCUNVALACIÓN

SUR)

+HOY, A LAS 23, MÚSICA DEL

RECUERDO CON DARÍO JIMÉNEZ.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

+HOY, A LAS 21.30, MELLERA

LAURIENTE EN GIRA NACIONAL

CON SU STAND UP COMEDY.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+HOY, A LAS 22, IVÁN CAMAÑO

REALIZARÁ UN CONCIERTO DONDE

PRESENTARÁ “SIN FRONTERAS”.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 23, FOLCLORE

SOLIDARIO CON EL DÚO

REYES-LEGUIZAMÓN. INVITADOS:

ARRAIGAL, CON NICOLÁS IBARRA,

GERMÁN IBARRA Y DIEGO SUÁREZ

ALCAIDE); ARIEL PAZ (GRAMILLA),

LOS JUMIALES (POZO HONDO/GRAMILLA),

CRISTIAN IBÁÑEZ, AGUSTÍN

LIZÁRRAGA Y ULISES IGLESIAS.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A LAS 23:30, ACTUARAN:

MARTÍN JUÁREZ, LUIS ORLANDI,

RECITAL DE SALITRAL.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+VIERNES 13, A LAS 23.30, SE

PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.


CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

06/10 -16.15

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10- 19.15 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

06/10 - 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:15

(Subt) 01:00 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

06/10 -17.30 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 18:30 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

06/10 -07/10 - 21:35 (Subt) 00:40

(Subt)

DESEARÁS AL HOMBRE DE

TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

06/10- 07/10 -19:40 (Cast) 22:35 (Cast)

00:45 (Cast)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

06/10 -16:30

MADRE (2D):

DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)

06/10- 07/10 -22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

TITA 2D:

BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)

06/10- 07/10 -21:30 (Cast) 00:20 (Cast)

MY LITTLE PONY LA PELÍ-

CULA (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

06/10 -16.50 (Cast) 19:00 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 17.40 - 20.00 - 22.50

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

MY LITTLE PONY: LA PELÍ-

CULA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 17.50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BLADER RUNNER MAY 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19.10 - 22:20 (TODOS

LOS DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65

DESEARÁS AL HOMBRE DE

TU HERMANA APTA 18 AÑOS

ESTRENO CASTELLANO 2D 20.20 -

22.40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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